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Aktüel Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Aktüel

Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Pazar yerleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan “tam kapanma” sürecinde ikinci kez açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:57:00 -
Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle “tam kapanma” sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Türkiye’nin 81 ilinde pazarcılar tezgahlarını kurdu.Maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tezgahlarını açan esnaf, müşterilerinin taleblerini karşıladı.

Pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde sık sık denetim yapıldı.

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