Yunanlıları sevindiren açıklama: Bak şu hadsize! Ayasofya’yı geri alacaklarmış

TAHSİN HAN

Amerika’da Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi senatörlük için adaylığını açıklayan ve çalışmalarını sürdüren Cumhuriyetçi isim Mark Lynch, hadsiz açıklamalar yaptı... Resmi sosyal medya hesabından Ayasofya Camisi fotoğrafını paylaşıp, tehditler savuran densiz senatörün bu açıklamaları en çok Yunanlıları sevindirdi.

Küstah Mark Lynch, Ayasofya’yı Ortodoks Kilisesi’ne iade edecek bir yasa tasarısı sunma sözü verdi ve Türkiye’ye ağır bir ambargo uygulayarak baskı yapılacağını sağlayacağını ileri sürdü.

Rakibi Cumhuriyetçi adayı Lindsey Graham’a tepki göstererek hesabından yaptığı paylaşımda densiz senatör adayı Mark Lynch, “Lindsey Graham’ın gözetiminde, ünlü Hristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler (BM) adına Müslümanlara teslim edildi. Ayasofya’nın Müslümnlara teslim edilmesine karşı mücadele etmek yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Hırsızlığı durdurmak için Birleşmiş Milletleri tehdit etmedi veya Türkiye’ye karşı siyasi gücünü kullanmadı bile!

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, Hristiyan tarihinin en büyük adaletsizliklerinden biridir. Katedral Hristiyanlara aittir ve benim gözetimim altında, Yunan Ortodoks Kilisesi’nin mülkiyetinde Hristiyanlara iade edilecektir.

TÜRKİYE’YE AMBARGO KOYDURACAKMIŞ

Amerika Birleşik Devletleri, 2025 yılında Türkiye’den 17,52 milyar dolarlık mal ithal etti. Güney Carolina’nın yeni ABD Senatörü olduğum anda, Ayasofya Hristiyanlara iade edilene kadar Türkiye’den tüm ithalatı yasaklayacak bir yasa tasarısı sunacağım.

Sunacağım yasa tasarısının adı ‘Ayasofya’yı Kiliseye İade Etme Yasası’ olacak. Yasa tasarısının sunulduğu gün, tüm Hristiyan din adamlarını (Ortodoks, Katolik ve Protestan) ABD Kongresi’ne davet ederek, Ayasofya’nın mülkiyeti Yunan Ortodoks Kilisesi’ne verilene kadar Türkiye’den yapılan tüm ithalatın (yıllık 17 milyar dolardan fazla) yasaklanması için Kongre’ye baskı yapmalarını sağlayacağım.

ABD Senatosu’nda görev yaptığımda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, Hristiyan kiliselerinin İslam tarafından ele geçirilmesini durdurmak için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

YUNALILAR UMUTLANDI

Densiz Amerikalı siyasetçi bu söylemi Yunan basınında manşetlere çıktı. Bu vaatten umutlanan Yunan basını “Bu hamlenin hayata geçirilmesi halinde, Ankara üzerinde boğucu bir diplomatik baskı oluşturması ve Hristiyanlığın sembollerine yapılan hakaretin uluslararası toplumun vicdanında unutulmayacağını göstermesi bekleniyor.

Senatör adayı, gerekçelerini özetlerken, kutsal yerlerin korunmasının görev süresinin mutlak önceliği olacağını açıkça belirtti ve özellikle Amerika içindeki İslam’ın kiliseleri işgaline son verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu gelişme, Türk rejimine Ortodoksluğa karşı tek taraflı eylemlerin ağır ve uzun vadeli bedelleri olan şoklar yemeye devam ettiğini gösteriyor” dedi.