Bu göktaşı Dünya’ya çarpabilir!

Rus astronom Nikolay Zheleznov, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uygulamalı Astronomi Enstitüsü’nün kıdemli araştırmacısı olarak, Güneş’ten uzaklaşan bazı asteroitlerin Dünya ile çarpışma riski oluşturabileceğini belirtti.

Zheleznov şöyle dedi: “Bu asteroitler Güneş ışığı nedeniyle gizlenmiş olabilir, bu da hareketlerinin izlenmesini zorlaştırır. Teorik olarak Dünya’ya çarpabilirler; tıpkı Çelyabinsk meteor olayında olduğu gibi.”

Bilim insanı, “Atira asteroitleri” olarak bilinen ve yörüngeleri Dünya’nın yörüngesinin içinde bulunan bir grup gök cisminin varlığına dikkat çekti. Sayıları 30’dan fazla olan bu cisimler, Dünya’ya Güneş yönünden yaklaşır ve yalnızca gün doğumu ya da gün batımı sırasında gözlemlenebilir.

Bu durum, onları gerçek bir çarpışma riski haline getiriyor. Nitekim Çelyabinsk meteoru da Güneş yönünden gelmiş ve bu nedenle yer tabanlı gözlem araçlarıyla tespit edilmesi neredeyse imkansız olmuştu.

Zheleznov, bu büyüklükte asteroit çarpışmalarının yaklaşık her yüzyılda bir gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 25 kilometre yükseklikte patlayan Çelyabinsk meteoru aslında bir şans olarak değerlendirilebilir. Eğer patlama beş kilometre daha aşağıda gerçekleşseydi, şehrin yarısını yok edebilirdi.”

Ayrıca bu tür cisimlerin etkili şekilde takip edilebilmesi için Dünya yörüngesine yerleştirilmiş teleskoplara ihtiyaç duyulduğunu, ancak bu tür projelerin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti.