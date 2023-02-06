  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela okunuyor!
Gündem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela okunuyor!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı ile Türkiye'nin 81 ilinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için sela okunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:17:00 - 2023-02-06 19:20:20
Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela okunuyor!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı ile Türkiye'nin 81 ilinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için sela okunuyor.

Yatsı namazına yarım saat kala ülke genelinde okunan selaların ardında deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için dua edilecek.

Prof. Erbaş da Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi'nde sala verdikten sonra depremzedeler için dua edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23