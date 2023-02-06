Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela okunuyor!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı ile Türkiye'nin 81 ilinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için sela okunuyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı ile Türkiye'nin 81 ilinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için sela okunuyor.
Yatsı namazına yarım saat kala ülke genelinde okunan selaların ardında deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için dua edilecek.
Prof. Erbaş da Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi'nde sala verdikten sonra depremzedeler için dua edecek.