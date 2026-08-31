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Gündem Türkiye’nin 54'üncüsü Van’da Deveboynu yarımadası milli park oldu
Gündem

Türkiye’nin 54'üncüsü Van’da Deveboynu yarımadası milli park oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye’nin 54'üncüsü Van’da Deveboynu yarımadası milli park oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Deveboynu Yarımadası'nın Türkiye'nin 54'üncü milli parkı olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı  Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 54'üncü milli parkı, Deveboynu Yarımadası oldu. Van Gölü’nün turkuaz koyları, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası'nı koruma altına aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kadim coğrafyanın sahip olduğu eşsiz değerleri daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkaracak, bölgemizin ekoturizm potansiyelini artıracağız. Vanımıza, Bitlisimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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