Türkiye'nin 5000 lira emekli ikramiyesi çıkışı: TBMM 'de kabul edildi, süreci başladı! Son karar: Yılbaşından önce

Emekli için karar: çalışan emekliye verilmesi kararlaştırılan 5000 TL ikramiye ödemesi için gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda! Son dakika haber: Türkiye'den adımlar sonrası SSK, Bağkur çalışan emekliye o kararı: 5000 TL ikramiye ödemesinin en geç Cuma günü hesaplara yatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 5000 TL ikramiye ödemesinin çalışan emekliler için de yapılacağı müjdesi verilmişti. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? Flaş kararlar