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Ekonomi Türkiye'nin 5000 lira emekli ikramiyesi çıkışı: TBMM 'de kabul edildi, süreci başladı! Son karar: Yılbaşından önce
Ekonomi

Türkiye'nin 5000 lira emekli ikramiyesi çıkışı: TBMM 'de kabul edildi, süreci başladı! Son karar: Yılbaşından önce

Yeniakit Publisher
2023-12-27 01:26:00 - 2023-12-27 01:48:39
Türkiye'nin 5000 lira emekli ikramiyesi çıkışı: TBMM 'de kabul edildi, süreci başladı! Son karar: Yılbaşından önce

Emekli için karar: çalışan emekliye verilmesi kararlaştırılan 5000 TL ikramiye ödemesi için gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda! Son dakika haber: Türkiye'den adımlar sonrası SSK, Bağkur çalışan emekliye o kararı: 5000 TL ikramiye ödemesinin en geç Cuma günü hesaplara yatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 5000 TL ikramiye ödemesinin çalışan emekliler için de yapılacağı müjdesi verilmişti. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? Flaş kararlar

Son dakika haberi... Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kasım ayı içerisinde çalışmayan emeklilere ödenen 5000 TL ikramiye ödemesinin ardından Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olanlar emekliler ve çalışan emekliler düzenlemeden yararlanamamıştı. 

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri sona erdi. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 15.00 itibarıyla başlandı. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alındı.

SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5.000 TL verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
Dün yapılan görüşmelerin ardından Torba Kanun'un meclis genel kurulunda kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

SSK, Bağkur çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinin en geç Cuma günü hesaplara yatması bekleniyor.
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