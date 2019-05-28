"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lira 42 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü oldu.

Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.





- Oyak-Renault yükseldi, Tofaş geriledi





Listede ilk 3 sıra değişmezken, geçen yıl beşinci basamakta yer alan Oyak-Renault, 2018'de dördüncülüğe yükseldi. Tofaş ise dördüncü sıradan beşinciliğe geriledi.

İlk 10 sırada yer alan şirketlerde ciddi bir değişim görülmezken, sadece dördüncü ile beşinci sıradaki şirketler yer değiştirdi.





- Son 14 yılın en yüksek büyümesi





İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı.

Satışlardaki artışta fiyat yükselişlerinin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500'de son 14 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkati çekti.

Önceki yıl yüzde 19 olan üretimden satışlardaki reel büyüme ise 2018'de yüzde 11,8'e geriledi. İSO 500'ün faaliyet karı oranı 1,3 puan iyileşti ve yüzde 9,6'dan yüzde 10,9'a yükseldi.

Araştırmaya göre İSO 500'ün ihracatı 2018'de yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolar oldu. Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde arttı. Bu performansa bağlı olarak İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı da yüzde 44,5'e yükseldi.

Şirketlerin FAVÖK büyüklüğü 2018'de yüzde 48 artarak 94,7 milyar TL'den 140,2 milyar TL'ye yükseldi. Böylece firmalar son 6 yılın en yüksek FAVÖK artışını gerçekleştirdi. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı yüzde 19,7 artarak 53 milyar TL'den 63,5 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK'te reel olarak yüzde 23 gibi yüksek bir artış sağlanırken, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı reel olarak 0,5 azaldı.





- Faaliyet karı 107,8 milyar TL oldu





Geçen yıl İSO 500, 107,8 milyar TL'lik faaliyet karı elde etti. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 270 milyar TL, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ise 214,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu iki kalem arasındaki fark alındığında 55,8 milyar TL’lik üretim faaliyet dışı net gelir elde edildi. Bunun 31,5 milyar TL'sini net kambiyo karları oluşturdu. Kalan 24,3 milyar TL ise faiz, iştirak, temettü gelirleri gibi pek çok kalemi içerdi.

İSO 500'ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 49,8'den yüzde 88,9'a yükseldi. Yılın ikinci yarısındaki faiz oranları artışı ve TL'deki değer kaybına bağlı olarak enflasyondaki artışlar, İSO 500 için olumsuz mali koşullar yarattı.

İSO 500'de faaliyetlerin finansmanında 2017 yılında yüzde 62,9'a kadar yükselen borçların payı, 2018 yılında 4,1 puan daha artarak yüzde 67'ye yükseldi.

Geçen yıla göre artış hızını ikiye katlayarak reel olarak büyüme eğilimini sürdüren mali borçlar, yüzde 35,3 artış göstererek 242,9 milyar TL'den 328,6 milyar TL'ye yükseldi.





- Teknoloji ve Ar-Ge'de yükselme dönemi





Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 37,5 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler alırken, orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 4,9 puan azalarak yüzde 35 oldu. Araştırmada sevindirici gelişme ise orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının yüzde 20,2'den yüzde 22,2'ye yükselmesi oldu.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 3,6'dan yüzde 5,3'e, orta yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların yarattığı katma değer payı ise yüzde 23,8'den yüzde 27,5'e çıktı.

Ar-Ge yapan firma sayısı da 2018'de 276'ya yükseldi. Böylece firma sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İSO 500'ün istihdamı geçen yıl yüzde 2,4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. İSO 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı da 2018 yılında 2 adet artarak 117'ye yükseldi.





- En yüksek ihracat 5,7 milyar dolarla Ford'dan





Geçen yıl İSO 500 arasında en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş sırasıyla 5,7 milyar dolarla Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 4,3 milyar dolarla Toyota ve 3,4 milyar dolarla Oyak-Renault oldu.

Önceki iki yılda olduğu gibi 2018'de de en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş otomotiv sektörü firmalarından oluştu.

İlk 10 arasında 3 milyar 70 milyon dolarla Tofaş dördüncü, 2 milyar 470 milyon dolarla Tüpraş beşinci, 2 milyar 58 milyon dolarla Arçelik altıncı, bir milyar 994 milyon dolarla Hyundai Assan yedinci sırada yer aldı.

Sekizinci ve dokuzuncu şirketlerin ismi açıklanmazken, önceki yıl 12. sırada bulunan İçdaş Çelik, geçen yıl bir milyar 176 milyon dolar ihracatla 10. basamağa yükseldi.





- En büyük 100 sanayi kuruluşu





Birinci500 Büyük Kuruluş Sıra No: Kuruluşlar Üretimden

Satışlar (Net)

(TL) 2018 2017 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye PetrolRafinerileri A.Ş. 79.042.478.682 2 2 Ford Otomotiv SanayiA.Ş. 31.062.845.187 3 3 Toyota OtomotivSanayi Türkiye A.Ş. 23.607.677.900 4 5 Oyak-Renault OtomobilFabrikaları A.Ş. 20.242.372.244 5 4 TOFAŞ Türk OtomobilFabrikası A.Ş. 17.110.648.133 6 6 Arçelik A.Ş. 16.551.862.693 7 7 İskenderun Demir veÇelik A.Ş. 15.795.144.102 8 8 Ereğli Demir ve ÇelikFabrikaları T.A.Ş. 13.778.194.465 9 9 İçdaş Çelik EnerjiTersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 11.957.290.261 10 10 Hyundai AssanOtomotiv San. ve Tic. A.Ş. 11.084.691.000 11 14 Çolakoğlu MetalurjiA.Ş. 10.469.172.006 12 12 Mercedes-Benz TürkA.Ş. 9.159.029.701 13 13 PETKİM PetrokimyaHolding A.Ş. 7.870.226.417 14 15 Vestel ElektronikSan. ve Tic. A.Ş. 7.775.357.036 15 20 Aselsan ElektronikSan. ve Tic. A.Ş. 7.593.473.730 16 16 İstanbul AltınRafinerisi A.Ş. 7.560.563.835 17 17 BSH Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. 7.344.647.258 18 11 Aygaz A.Ş. 6.926.502.979 19 22 Borçelik Çelik San.Tic. A.Ş. 6.378.613.632 20 19 Tosçelik Profil veSac Endüstrisi A.Ş. 6.078.515.748 21 23 Vestel Beyaz EşyaSan. ve Tic. A.Ş. 5.979.397.524 22 28 TUSAŞ-Türk Havacılıkve Uzay Sanayii A.Ş. 5.959.686.554 23 24 KARDEMİR KarabükDemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.545.602.546 24 30 Er-Bakır ElektrolitikBakır Mamulleri A.Ş. 5.449.241.461 25 21 Unilever San. ve Tic.T.A.Ş. 5.363.663.644 26 26 SarkuysanElektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 5.229.367.869 27 32 Eti Maden İşletmeleriGenel Müdürlüğü 4.726.437.481 28 27 Bosch San. ve Tic.A.Ş. 4.711.859.582 29 36 Eren Enerji ElektrikÜretim A.Ş. 4.635.549.539 30 33 Kroman Çelik SanayiiA.Ş. 4.602.425.191 31 31 Milangaz LPG DağıtımTic. ve San. A.Ş. 4.494.305.244 32 38 Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. 4.436.789.031 33 18 EÜAŞ Elektrik ÜretimA.Ş. Genel Müdürlüğü 4.421.971.307 34 41 Baştuğ MetalurjiSanayi A.Ş. 4.109.118.141 35 35 Yücel Boru ve ProfilEndüstrisi A.Ş. 3.934.190.335 36 47 İzmir Demir ÇelikSanayi A.Ş. 3.932.165.690 37 34 Eti Gıda San. ve Tic.A.Ş. 3.929.465.041 38 25 Türkiye ŞekerFabrikaları A.Ş. 3.781.396.647 39 45 Enerjisa EnerjiÜretim A.Ş. 3.773.436.052 40 37 Philsa Philip MorrisSabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 3.746.615.463 41 39 AKSA Akrilik KimyaSanayii A.Ş. 3.664.920.993 42 58 Türkiye PetrolleriAnonim Ortaklığı 3.555.319.581 43 55 Diler Demir ÇelikEndüstri ve Ticaret A.Ş. 3.511.486.567 44 43 Konya Şeker San. veTic. A.Ş. 3.460.111.732 45 51 Yıldız Entegre AğaçSan. ve Tic. A.Ş. 3.439.049.615 46 40 Kastamonu EntegreAğaç San. ve Tic. A.Ş. 3.425.341.179 47 49 Hayat Kimya SanayiA.Ş. 3.261.322.261 48 29 Türk Traktör veZiraat Makineleri A.Ş. 3.258.833.885 49 87 Otokar Otomotiv veSavunma Sanayi A.Ş. 3.231.722.468 50 42 Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.151.455.645 51 44 İpragaz A.Ş. 3.126.973.520 52 62 Borusan MannesmannBoru San. ve Tic. A.Ş. 3.088.430.409 53 50 Türkiye Kömürİşletmeleri Kurumu 3.086.092.069 54 61 Kaptan Demir ÇelikEndüstrisi ve Ticaret A.Ş. 3.049.328.810 55 46 MMK Metalurji San.Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 2.846.225.968 56 56 BRİSA BridgestoneSabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 2.825.524.384 57 59 Modern Karton San. veTic. A.Ş. 2.747.902.702 58 54 SÜTAŞ Süt ÜrünleriA.Ş. 2.744.563.693 59 52 Banvit BandırmaVitaminli Yem Sanayi A.Ş. 2.705.774.618 60 71 İçdaş ElektrikEnerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2.655.884.732 61 79 BMC Otomotiv San. veTic. A.Ş. 2.621.379.755 62 72 ASAŞ Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. 2.613.978.763 63 69 Et ve Süt KurumuGenel Müdürlüğü 2.589.230.974 64 66 Yazıcı Demir ÇelikSanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 2.574.448.426 65 48 Nadir Metal RafineriSan. ve Tic. A.Ş. 2.551.371.762 66 60 Honda Türkiye A.Ş. 2.517.851.766 67 70 Erdemir Çelik ServisMerkezi San. ve Tic. A.Ş. 2.495.393.724 68 74 Yeşilyurt Demir ÇelikEndüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. 2.488.486.631 69 84 MAN Türkiye A.Ş. 2.460.980.013 70 63 Toros Tarım San. veTic. A.Ş. 2.454.573.523 71 77 Soda Sanayii A.Ş. 2.453.505.908 72 - Tosyalı Toyo ÇelikA.Ş. 2.410.861.636 73 83 Bosch TermoteknikIsıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 2.319.517.463 74 - Posco Assan TST ÇelikSanayi A.Ş. 2.233.946.388 75 80 Koç Metalurji A.Ş. 2.228.840.893 76 73 Namet Gıda San. veTic. A.Ş. 2.204.440.566 77 78 Sasa Polyester SanayiA.Ş. 2.201.963.427 78 86 Ekinciler Demir veÇelik Sanayi A.Ş. 2.194.566.417 79 - - - 80 85 Gülsan SentetikDokuma San. ve Tic. A.Ş. 2.124.911.788 81 90 Tatmetal Çelik San.ve Tic. A.Ş. 2.123.265.414 82 92 JTI Tütün ÜrünleriSanayi A.Ş. 2.098.660.667 83 96 Köksan Pet ve PlastikAmbalaj San. ve Tic. A.Ş. 2.046.677.054 84 - Kazan Soda ElektrikÜretim A.Ş. 2.037.909.076 85 75 ROKETSAN Roket San.ve Tic. A.Ş. 2.007.211.188 86 67 Şenpiliç Gıda SanayiA.Ş. 2.006.629.676 87 88 Goodyear LastikleriT.A.Ş. 1.996.534.236 88 145 Atakaş Çelik San. veTic. A.Ş. 1.934.228.514 89 114 Asil Çelik San. veTic. A.Ş. 1.925.505.086 90 110 Atlas Enerji ÜretimA.Ş. 1.901.792.760 91 65 Çay İşletmeleri GenelMüdürlüğü 1.884.139.039 92 139 Bunge Gıda San. veTic. A.Ş. 1.881.215.372 93 53 Abalıoğlu Yem-Soya veTekstil Sanayi A.Ş. 1.873.759.938 94 121 Indorama VenturesCorlu Pet Sanayi A.Ş. 1.873.034.511 95 81 C.P. Standart GıdaSan. ve Tic. A.Ş. 1.847.757.669 96 76 Sanko Tekstilİşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 1.847.105.086 97 134 Abdi İbrahim İlaçSan. ve Tic. A.Ş. 1.835.011.236 98 95 Petlas Lastik San. veTic. A.Ş. 1.834.118.094 99 94 Autoliv CankorOtomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1.784.785.842 100 105 Kipaş Mensucatİşletmeleri A.Ş. 1.778.818.919

(Sürecek)



