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"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İstanbul Sanayi Odası'nın 2018 araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ olurken, Ford ikinci, Toyota üçüncü sırada yer aldı- Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti- İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı- İlk 500'ün ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolara yükseldi. Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde gerçekleşti- 2018'de en fazla ihracatı 5,7 milyar dolarla Ford, 4,3 milyar dolarla Toyota ve 3,4 milyar dolarla Oyak-Renault yaptı

28 Mayıs 2019 Salı 12:46
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lira 42 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü oldu.

Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.


- Oyak-Renault yükseldi, Tofaş geriledi


Listede ilk 3 sıra değişmezken, geçen yıl beşinci basamakta yer alan Oyak-Renault, 2018'de dördüncülüğe yükseldi. Tofaş ise dördüncü sıradan beşinciliğe geriledi.

İlk 10 sırada yer alan şirketlerde ciddi bir değişim görülmezken, sadece dördüncü ile beşinci sıradaki şirketler yer değiştirdi.


- Son 14 yılın en yüksek büyümesi


İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı.

Satışlardaki artışta fiyat yükselişlerinin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500'de son 14 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkati çekti.

Önceki yıl yüzde 19 olan üretimden satışlardaki reel büyüme ise 2018'de yüzde 11,8'e geriledi. İSO 500'ün faaliyet karı oranı 1,3 puan iyileşti ve yüzde 9,6'dan yüzde 10,9'a yükseldi.

Araştırmaya göre İSO 500'ün ihracatı 2018'de yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolar oldu. Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde arttı. Bu performansa bağlı olarak İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı da yüzde 44,5'e yükseldi.

Şirketlerin FAVÖK büyüklüğü 2018'de yüzde 48 artarak 94,7 milyar TL'den 140,2 milyar TL'ye yükseldi. Böylece firmalar son 6 yılın en yüksek FAVÖK artışını gerçekleştirdi. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı yüzde 19,7 artarak 53 milyar TL'den 63,5 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK'te reel olarak yüzde 23 gibi yüksek bir artış sağlanırken, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı reel olarak 0,5 azaldı.


- Faaliyet karı 107,8 milyar TL oldu


Geçen yıl İSO 500, 107,8 milyar TL'lik faaliyet karı elde etti. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 270 milyar TL, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ise 214,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu iki kalem arasındaki fark alındığında 55,8 milyar TL’lik üretim faaliyet dışı net gelir elde edildi. Bunun 31,5 milyar TL'sini net kambiyo karları oluşturdu. Kalan 24,3 milyar TL ise faiz, iştirak, temettü gelirleri gibi pek çok kalemi içerdi.

İSO 500'ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 49,8'den yüzde 88,9'a yükseldi. Yılın ikinci yarısındaki faiz oranları artışı ve TL'deki değer kaybına bağlı olarak enflasyondaki artışlar, İSO 500 için olumsuz mali koşullar yarattı.

İSO 500'de faaliyetlerin finansmanında 2017 yılında yüzde 62,9'a kadar yükselen borçların payı, 2018 yılında 4,1 puan daha artarak yüzde 67'ye yükseldi.

Geçen yıla göre artış hızını ikiye katlayarak reel olarak büyüme eğilimini sürdüren mali borçlar, yüzde 35,3 artış göstererek 242,9 milyar TL'den 328,6 milyar TL'ye yükseldi.


- Teknoloji ve Ar-Ge'de yükselme dönemi


Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 37,5 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler alırken, orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 4,9 puan azalarak yüzde 35 oldu. Araştırmada sevindirici gelişme ise orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının yüzde 20,2'den yüzde 22,2'ye yükselmesi oldu.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 3,6'dan yüzde 5,3'e, orta yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların yarattığı katma değer payı ise yüzde 23,8'den yüzde 27,5'e çıktı.

Ar-Ge yapan firma sayısı da 2018'de 276'ya yükseldi. Böylece firma sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İSO 500'ün istihdamı geçen yıl yüzde 2,4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. İSO 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı da 2018 yılında 2 adet artarak 117'ye yükseldi.


- En yüksek ihracat 5,7 milyar dolarla Ford'dan


Geçen yıl İSO 500 arasında en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş sırasıyla 5,7 milyar dolarla Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 4,3 milyar dolarla Toyota ve 3,4 milyar dolarla Oyak-Renault oldu.

Önceki iki yılda olduğu gibi 2018'de de en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş otomotiv sektörü firmalarından oluştu.

İlk 10 arasında 3 milyar 70 milyon dolarla Tofaş dördüncü, 2 milyar 470 milyon dolarla Tüpraş beşinci, 2 milyar 58 milyon dolarla Arçelik altıncı, bir milyar 994 milyon dolarla Hyundai Assan yedinci sırada yer aldı.

Sekizinci ve dokuzuncu şirketlerin ismi açıklanmazken, önceki yıl 12. sırada bulunan İçdaş Çelik, geçen yıl bir milyar 176 milyon dolar ihracatla 10. basamağa yükseldi.


- En büyük 100 sanayi kuruluşu


Birinci500 Büyük Kuruluş Sıra No:KuruluşlarÜretimden
Satışlar (Net)
(TL)
20182017
11TÜPRAŞ-Türkiye PetrolRafinerileri A.Ş.79.042.478.682
22Ford Otomotiv SanayiA.Ş.31.062.845.187
33Toyota OtomotivSanayi Türkiye A.Ş.23.607.677.900
45Oyak-Renault OtomobilFabrikaları A.Ş.20.242.372.244
54TOFAŞ Türk OtomobilFabrikası A.Ş.17.110.648.133
66Arçelik A.Ş.16.551.862.693
77İskenderun Demir veÇelik A.Ş.15.795.144.102
88Ereğli Demir ve ÇelikFabrikaları T.A.Ş.13.778.194.465
99İçdaş Çelik EnerjiTersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.11.957.290.261
1010Hyundai AssanOtomotiv San. ve Tic. A.Ş.11.084.691.000
1114Çolakoğlu MetalurjiA.Ş.10.469.172.006
1212Mercedes-Benz TürkA.Ş.9.159.029.701
1313PETKİM PetrokimyaHolding A.Ş.7.870.226.417
1415Vestel ElektronikSan. ve Tic. A.Ş.7.775.357.036
1520Aselsan ElektronikSan. ve Tic. A.Ş.7.593.473.730
1616İstanbul AltınRafinerisi A.Ş.7.560.563.835
1717BSH Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş.7.344.647.258
1811Aygaz A.Ş.6.926.502.979
1922Borçelik Çelik San.Tic. A.Ş.6.378.613.632
2019Tosçelik Profil veSac Endüstrisi A.Ş.6.078.515.748
2123Vestel Beyaz EşyaSan. ve Tic. A.Ş.5.979.397.524
2228TUSAŞ-Türk Havacılıkve Uzay Sanayii A.Ş.5.959.686.554
2324KARDEMİR KarabükDemir Çelik San. ve Tic. A.Ş.5.545.602.546
2430Er-Bakır ElektrolitikBakır Mamulleri A.Ş.5.449.241.461
2521Unilever San. ve Tic.T.A.Ş.5.363.663.644
2626SarkuysanElektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.5.229.367.869
2732Eti Maden İşletmeleriGenel Müdürlüğü4.726.437.481
2827Bosch San. ve Tic.A.Ş.4.711.859.582
2936Eren Enerji ElektrikÜretim A.Ş.4.635.549.539
3033Kroman Çelik SanayiiA.Ş.4.602.425.191
3131Milangaz LPG DağıtımTic. ve San. A.Ş.4.494.305.244
3238Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.4.436.789.031
3318EÜAŞ Elektrik ÜretimA.Ş. Genel Müdürlüğü4.421.971.307
3441Baştuğ MetalurjiSanayi A.Ş.4.109.118.141
3535Yücel Boru ve ProfilEndüstrisi A.Ş.3.934.190.335
3647İzmir Demir ÇelikSanayi A.Ş.3.932.165.690
3734Eti Gıda San. ve Tic.A.Ş.3.929.465.041
3825Türkiye ŞekerFabrikaları A.Ş.3.781.396.647
3945Enerjisa EnerjiÜretim A.Ş.3.773.436.052
4037Philsa Philip MorrisSabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.3.746.615.463
4139AKSA Akrilik KimyaSanayii A.Ş.3.664.920.993
4258Türkiye PetrolleriAnonim Ortaklığı3.555.319.581
4355Diler Demir ÇelikEndüstri ve Ticaret A.Ş.3.511.486.567
4443Konya Şeker San. veTic. A.Ş.3.460.111.732
4551Yıldız Entegre AğaçSan. ve Tic. A.Ş.3.439.049.615
4640Kastamonu EntegreAğaç San. ve Tic. A.Ş.3.425.341.179
4749Hayat Kimya SanayiA.Ş.3.261.322.261
4829Türk Traktör veZiraat Makineleri A.Ş.3.258.833.885
4987Otokar Otomotiv veSavunma Sanayi A.Ş.3.231.722.468
5042Coca-Cola İçecek A.Ş.3.151.455.645
5144İpragaz A.Ş.3.126.973.520
5262Borusan MannesmannBoru San. ve Tic. A.Ş.3.088.430.409
5350Türkiye Kömürİşletmeleri Kurumu3.086.092.069
5461Kaptan Demir ÇelikEndüstrisi ve Ticaret A.Ş.3.049.328.810
5546MMK Metalurji San.Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.2.846.225.968
5656BRİSA BridgestoneSabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.2.825.524.384
5759Modern Karton San. veTic. A.Ş.2.747.902.702
5854SÜTAŞ Süt ÜrünleriA.Ş.2.744.563.693
5952Banvit BandırmaVitaminli Yem Sanayi A.Ş.2.705.774.618
6071İçdaş ElektrikEnerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.2.655.884.732
6179BMC Otomotiv San. veTic. A.Ş.2.621.379.755
6272ASAŞ Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.2.613.978.763
6369Et ve Süt KurumuGenel Müdürlüğü2.589.230.974
6466Yazıcı Demir ÇelikSanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.2.574.448.426
6548Nadir Metal RafineriSan. ve Tic. A.Ş.2.551.371.762
6660Honda Türkiye A.Ş.2.517.851.766
6770Erdemir Çelik ServisMerkezi San. ve Tic. A.Ş.2.495.393.724
6874Yeşilyurt Demir ÇelikEndüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.2.488.486.631
6984MAN Türkiye A.Ş.2.460.980.013
7063Toros Tarım San. veTic. A.Ş.2.454.573.523
7177Soda Sanayii A.Ş.2.453.505.908
72-Tosyalı Toyo ÇelikA.Ş.2.410.861.636
7383Bosch TermoteknikIsıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.2.319.517.463
74-Posco Assan TST ÇelikSanayi A.Ş.2.233.946.388
7580Koç Metalurji A.Ş.2.228.840.893
7673Namet Gıda San. veTic. A.Ş.2.204.440.566
7778Sasa Polyester SanayiA.Ş.2.201.963.427
7886Ekinciler Demir veÇelik Sanayi A.Ş.2.194.566.417
79---
8085Gülsan SentetikDokuma San. ve Tic. A.Ş.2.124.911.788
8190Tatmetal Çelik San.ve Tic. A.Ş.2.123.265.414
8292JTI Tütün ÜrünleriSanayi A.Ş.2.098.660.667
8396Köksan Pet ve PlastikAmbalaj San. ve Tic. A.Ş.2.046.677.054
84-Kazan Soda ElektrikÜretim A.Ş.2.037.909.076
8575ROKETSAN Roket San.ve Tic. A.Ş.2.007.211.188
8667Şenpiliç Gıda SanayiA.Ş.2.006.629.676
8788Goodyear LastikleriT.A.Ş.1.996.534.236
88145Atakaş Çelik San. veTic. A.Ş.1.934.228.514
89114Asil Çelik San. veTic. A.Ş.1.925.505.086
90110Atlas Enerji ÜretimA.Ş.1.901.792.760
9165Çay İşletmeleri GenelMüdürlüğü1.884.139.039
92139Bunge Gıda San. veTic. A.Ş.1.881.215.372
9353Abalıoğlu Yem-Soya veTekstil Sanayi A.Ş.1.873.759.938
94121Indorama VenturesCorlu Pet Sanayi A.Ş.1.873.034.511
9581C.P. Standart GıdaSan. ve Tic. A.Ş.1.847.757.669
9676Sanko Tekstilİşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.1.847.105.086
97134Abdi İbrahim İlaçSan. ve Tic. A.Ş.1.835.011.236
9895Petlas Lastik San. veTic. A.Ş.1.834.118.094
9994Autoliv CankorOtomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.1.784.785.842
100105Kipaş Mensucatİşletmeleri A.Ş.1.778.818.919

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:46
  1. İSO 500

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