Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sıra değişti

Bu yıl üçüncü sırada yer alan sanayi kuruluşu değişti.

Geçen yıl Oyak-Renault'nun yer aldığı üçüncü basamağa 55,2 milyar liralık üretimden satışla üç sıra birden yükselen “Star Rafineri” yükseldi.

Star Rafineri'yi 46,2 milyar liralık üretimden satışla “Toyota Otomotiv” takip ederken, beşinci basamakta 38,7 milyar lirayla geçen yıl listenin 10’uncu sırasında yer alan “İskenderun Demir ve Çelik” yer aldı.

Altıncı sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemezken, “Ereğli Demir ve Çelik” 36,8 milyar lirayla 7'nci, “Arçelik” 35,8 milyar lirayla 8'inci, Oyak-Renault 34,4 milyar lirayla 9'uncu, Tofaş 26,6 milyar lirayla 10'uncu oldu.

2020’ye göre arttı

Öte yandan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2020'ye göre yüzde 73,8 artarak 2,05 trilyon liraya ulaştı.

Artışın yüksek olmasında, ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme etkili oldu.

2021 tüketici enflasyonundan arındırıldığında üretimden satışların reel olarak önceki yıla göre yüzde 27,7 ile oldukça yüksek bir artış sergilediği görüldü.

İSO 500’ün 2021 ihracatı 85,8 milyar dolara ulaştı

İSO 500'ün ihracatı 2021'de yüzde 33,9'luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu şirketler, Türkiye ihracatının yüzde 38,1'ini, sanayi ihracatının ise yüzde 39,4'ünü gerçekleştirdi.

Faaliyet kârında yüzde 139'luk artış

En büyük 500 sanayi şirketinin faaliyet kârı geçen yıl yüzde 139 artarak 342 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı yüzde 120'ye yakın yükselişle 405 milyar liraya, FAVÖK kârlılığı 3,6 puan artışla yüzde 17,5'e çıktı.

Vergi öncesi kâr ve zarar toplamı ise yüzde 137 artarak 219 milyar liraya yükseldi.

Bu gelişme, satış kârlılığını 2,5 puan artışla yüzde 9,5'e taşıdı.

Geçen yıl öz kaynaklar 624 milyar liraya yükselerek yüzde 53 artarken, toplam borçlar yüzde 71 yükselişle 1,5 trilyon liraya çıktı.

405 şirket kâr etti

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 2021'de 405 şirket kâr etti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr elde eden firma sayısı ise 489 oldu.

Geçen yıl yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler almaya devam ederken, bu rakamın son 3 yılda yüzde 40'larda düşmesi olumlu bir gelişme olarak öne çıktı.

Orta-düşük ve orta-yüksek teknolojilerin payı yüzde 60'lara yükseldi.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,1'e geriledi.

Bu veri, sanayinin yüksek teknolojiye geçiş ihtiyacının sürdüğünü gösterdi.

İstihdam ve maaşlar arttı, yabancı kuruluş sayısı azaldı

İSO 500'ün üzerindeki devreden KDV yükü yüzde 91 artışla 24 milyar liraya yaklaştı.

En büyük 500'ün istihdamı 2021'de yüzde 5,6 artarak 757 bin 24 kişiye yükseldi.

Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 33 civarında gerçekleşti.

Bu şirketler içerisindeki yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 1 adet azalarak 109'a indi.

En yüksek şirket sayısı İstanbul'dan

Geçen yıla ilişkin araştırmada sanayinin Anadolu lehine geliştiği görüldü.

500 büyük şirket arasında başı 158 firma ile İstanbul Sanayi Odası çekerken, İSO'yu, 41 kuruluşla Kocaeli Sanayi Odası ve 40 şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası izledi.

Ankara Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası'ndan 33'er kuruluş listeye girerken, Kayseri Sanayi Odası'ndan 18, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 16 şirket araştırmada kendine yer buldu.

En yüksek paya sahip olan sektör

Üretimden satışlara göre en yüksek paya sahip olan sektör yüzde 26,4 ile “ana metaller ve makine imalatı sanayi” olurken, ikinci sırada yüzde 19,9 ile “kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri”, üçüncü sırada da yüzde 15,4 ile “kara, deniz taşıtları ve yan sanayi” yer aldı.