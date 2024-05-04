Türkiye’nin 3 köklü üniversitesi Bakü’de açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in öncülüğünde, iki ülke arasında ortak üniversite kurma iradesinin hayata geçtiğini vurgulayan Özvar, “Her iki Cumhurbaşkanımızın ortak iradeleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler olumlu neticelendi ve Bakü’de bir üniversite kuruluşu anlaşması yapıldı. 2024-2025 akademik yılı itibarıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine başlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile dünyada ilk defa yeni bir üniversite modelinin hayata geçirileceğine dikkati çeken Özvar, bu modelde Bakü’de kurdukları Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarını açacaklarını belirterek, “Dolayısıyla bu üniversite, bir çatı üniversite olarak programlarını yeniden ilk defa açmayacak, bu üniversite Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin programlarını açacak. Bu bakımdan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesinin programları, bu üniversitede açılacak ve öğrenci kabul edecekler. Dolayısıyla bu üç üniversitemizin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve gıda mühendisliği programı, ortaklaşa kurduğumuz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında öğrenci kabulüne başlayacak. Bu üniversitelerimiz, ‘Bakü Kampüsü’ adı altında kendi diplomalarını verebilecekler. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili üniversitelerimizin diplomalarına sahip olacaklardır” dedi.