Türkiye'nin 2'nci yardım uçağı da ABD'ye ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, süper güç olduğu zannedilen ülkeleri adeta kilitledi. Bunlardan biri olan ABD'de on binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık sistemi çöken ABD'ye Türkiye insanlık elini uzattı. Salı günü ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan ilk uçağı gönderen Türkiye, 2'nci uçağı da yollayarak yine yardım gönderdi.

ABD'ye 2'nci part yardımları ulaştıran yardım uçağı da Andrews Hava Üssü'ne indi.

Andrews Hava Üssü’ne inen uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Matthew Isler ve Türkiye'nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, yapılan yardımın Türkiye'nin son 17 yıldır sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, ekonomik gücüyle ortaya koyduğu vizyonu gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün 50'nin üzerinde ülkeye tıbbı teçhizat ve yardım gönderecek bir konumda olduğunu belirten Kılıç, "Amerika Birleşik Devletlerine de aramızdaki müttefiklik ilişkisi çerçevesinde bir ittifak dayanışmasını sergileyebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu operasyon doğrultusunda gönderilen ikinci yardım uçağımız bugün buraya vasıl oldu." dedi.

Amerikan makamların yardımları çok olumlu karşıladığını belirten Kılıç, "Bunun önümüzdeki dönemde Türk Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını ve Amerika Birleşik Devletlerinin de gerçek dostunun kim olduğunu bu yardımlar sayesinde, bu yardımların arkasında yatan anlayış ve vizyon sayesinde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.