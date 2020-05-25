Türkiye'nin 2020 bal üretim hedefi 110 bin ton

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bu yıl 110 bin ton bal üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bal mevsiminin yeni başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde arıcılara ayrıcalık tanındığını belirten Şahin, "Arıcılarımız pandemi döneminde bal üretiminden geri kalmadı. Hala bal üretimi sorunsuz devam ediyor." diye konuştu.



Şahin, Türkiye'de bal sektörünün her yıl büyüdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye balda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyada arı ve bal üretiminde ikinci sıradayız. Bu sıralamayı daha da öne çekmemiz gerekiyor. Elimizde bulunan bal nimetini daha iyi kullanmalıyız. Ülkemizde çok değerli bal çeşitlerimiz var. Türkiye genelinde 2020 yılında 110 bin ton bal üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye bal ithal etmiyor, ihraç ediyor. Çam balını ihraç etmeye devam ediyoruz."

- "Bal üretim alanları arttırılmalı"

Türkiye'deki bal üretim alanlarının çoğaltılması gerektiğini belirten Şahin, bunun da bal üretimini daha da arttıracağını ifade etti.



Şahin, Türkiye'de 2005 yılında milyon kovanın bulunduğunu vurgulayarak, "O yıllarda kovan başı 19-20 kilo bal alıyorduk. Şimdi 8 milyon kovan var ama ürettiğimiz kovan başı bal 14-15 kilo. Bal üretim alanı artarsa ve ilaçlama azalırsa kovan başı 30 kilo bal alırız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisi döneminde arı ürünlerine talebin arttığını dile getiren Şahin, bunun arı ve bala verilen önemin göstergesi olduğunu sözleri ekledi.



