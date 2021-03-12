  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Vahim bir gelişme!
Dünya

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Vahim bir gelişme!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 22:06:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Vahim bir gelişme!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan’da yapılan çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapıldığını kaydeden Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, FETÖ'nün Türkiye'de 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği beklemektedir." ifadesine yer verdi.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şikâr mı? Arsızlık mı?

Bizim iktidar da Yunan'la istikşafi görüşmeler diye tutturuyor.  
  • Yanıtla

Etmeyin.

Yunan'ı hiç birşeye davet etmeyin. Sanki Yunan'la aramız güllük gülistanlıkta? 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!
Gündem

'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdo..
Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı
Medya

Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Demet Akbağ, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, Öztekin'in pandemi korkusu nedeniyle kalp ameliy..
Uzman isim açıkladı! Düşen bir SİHA'nın kritik bilgileri düşmanın eline geçer mi?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! Düşen bir SİHA'nın kritik bilgileri düşmanın eline geçer mi?

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayii ürünlerinin "casusluk" veya "kopyalanma" faaliyetlerine karşı nasıl korunduğu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay