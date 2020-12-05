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Gündem Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Taviz vermeyeceğiz
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Taviz vermeyeceğiz

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerginliği arttırdığını iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık tarafından "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:13:00 - 2020-12-05 20:19:42
Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."

Yunanistan Dışişleri Bakanı ne demişti?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmak için attığı adımların “ikna edici olmadığı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaret eden Dendias, burada yaptığı açıklamada, AB ülkeleri liderlerinin Türkiye karşısında harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

 

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deniz

ASLA TAVİZ YOK DOĞU AKDENİZ BİZE AİT NET O KADAR
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demir

Yönümüz avrupa....
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