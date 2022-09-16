Türkiye’den Yunanı zıplatacak bir adım daha…Bozcaada açıklarında NAVTEX ilan edildi

Yeni Akit/Ankara

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Bern Mutabakatına uygun şekilde uluslararası sularda rutin hidrografik/oşinografik araştırmalar yürütecek olan TCG Çeşme için Bozcaada açıklarında 16 Eylül- 1 Ekim tarihleri boyunca Navtex ilan etti. Türkiye’nin attığı tüm adımlar gibi uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak ilan ettiği Navtex karşısında Yunanistan’ın nasıl tepki vereceği merak konusu.