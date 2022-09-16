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Gündem Türkiye’den Yunanı zıplatacak bir adım daha…Bozcaada açıklarında NAVTEX ilan edildi
Gündem

Türkiye’den Yunanı zıplatacak bir adım daha…Bozcaada açıklarında NAVTEX ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerinin ardından uykusuz geceler geçiren Yunanistan, Türkiye’nin Adalar Denizi’ndeki yeni adımıyla yine panikleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:15:00 -
Türkiye’den Yunanı zıplatacak bir adım daha…Bozcaada açıklarında NAVTEX ilan edildi

Yeni Akit/Ankara

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Bern Mutabakatına uygun şekilde uluslararası sularda rutin hidrografik/oşinografik araştırmalar yürütecek olan TCG Çeşme için Bozcaada açıklarında 16 Eylül- 1 Ekim tarihleri boyunca Navtex ilan etti. Türkiye’nin attığı tüm adımlar gibi uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak ilan ettiği Navtex karşısında Yunanistan’ın nasıl tepki vereceği merak konusu.

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