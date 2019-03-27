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Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den hareket eden bir geminin Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldığı ifade edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:49
Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre; Türkiye'den Libya'ya yakıt taşıyan 52 metrelik El Hiblu 1 adlı gemi, Akdeniz'de kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.

Palau bandıralı geminin mürettebatı 108 göçmeni Libya açıklarında kurtardı ve Trablus limanına bırakmak istedi ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

"Bu bir korsanlık faaliyeti"

İtalyan yetkililer geminin İtalya'nın Lampedusa ya da Malta'ya doğru ilerlediğini kaydetti. İtalya'dan ilk açıklama İçişleri Bakanı Salvini'den geldi.

Salvini, "Yaşananlar artık bir kurtarma operasyonu değil, bir korsanlık faaliyeti. İtalya'yı ancak teleskopla görürler" dedi. Salvini, Libya Sahil Güvenliği'ne harekete geçme çağrısında bulundu. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir savaş gemisinin müdahale için hareket ettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı: Gemi 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket etti

Türk Dışişleri'nin kaçırılan gemiyle ilgili devreye girdi ve ilgili ülkelerle temasa geçtiği öğrenildi. Bakanlığın bildirdiğine göre 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden gemide Türk kaptan ile birlikte 4'ü Hint biri Libyalı 6 mürettebat bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:49
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  • erman h.erman h.4 sa önce
    hic acimayacaksin bu göcmenlere...

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