Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi

Husilerin "Sahil Savunma Kuvvetleri Komutanı" Muhammed el-Kadiri, Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirmesinin ardından açıklama yaptı.

El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında Kadiri, Yemen'in kara suları ve adalarına herhangi bir yabancı müdahaleye karşı uyarıda bulunarak, böyle bir adıma gereken cevabın verileceğini söyledi.

Kadiri, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, gerekli mühimmata sahip olduğunu ifade ederek Yemen'in batı sahilinde geniş bir alanda varlık gösterdiklerini iddia etti.

Yemen'deki Husiler dün yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrail'in Walla gazetesi, Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini belirtmişti.