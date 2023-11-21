  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti

Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk kez video paylaştı! 'Üzülerek takip ediyorum'

Petrol müjdesi her an gelebilir! Türk şirketi paylaştı: TPAO Diyarbakır’da petrol arayacak! O plan açıklaması

Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı

Diğer insanlara 'insanımsı sürü' diyenler sadece İsrail’de değil! Birgün'de de bunlardan var

Almanya’dan çözüm çağrısı: Eurofighter Typhoon eylemi dikkat çekti! Binlerce kişi sert tepki gösterdi

Tunç Soyer itiraf etti: CHP'liler hizmete oy vermiyor!

Bakan Fidan resti çekti: Avrupa karar vermek zorunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir atışta 2 ölü diyerek tepki gösterdi! İşte o dehşete düşüren paylaşım
Dünya Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi
Dünya

Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-21 08:00:00 -
Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kara sularına herhangi bir yabancı müdahale olması durumunda buna gereken cevabı vereceklerini bildirdi.

Husilerin "Sahil Savunma Kuvvetleri Komutanı" Muhammed el-Kadiri, Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirmesinin ardından açıklama yaptı.

El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında Kadiri, Yemen'in kara suları ve adalarına herhangi bir yabancı müdahaleye karşı uyarıda bulunarak, böyle bir adıma gereken cevabın verileceğini söyledi.

Kadiri, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, gerekli mühimmata sahip olduğunu ifade ederek Yemen'in batı sahilinde geniş bir alanda varlık gösterdiklerini iddia etti.

Yemen'deki Husiler dün yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrail'in Walla gazetesi, Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini belirtmişti.

Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı
Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı

Husiler'den ABD'ye ağır darbe! Havada imha ettiler
Husiler'den ABD'ye ağır darbe! Havada imha ettiler

Dünya

Husiler'den ABD'ye ağır darbe! Havada imha ettiler

ABD'nin gemisi geçen hafta Kızıldeniz'e geçmişti... Husilerin hedefinde Eisenhower mi var?
ABD'nin gemisi geçen hafta Kızıldeniz'e geçmişti... Husilerin hedefinde Eisenhower mi var?

Gündem

ABD'nin gemisi geçen hafta Kızıldeniz'e geçmişti... Husilerin hedefinde Eisenhower mi var?

Husiler katil İsrail'e meydan okudu!
Husiler katil İsrail'e meydan okudu!

Dünya

Husiler katil İsrail'e meydan okudu!

Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!
Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!

Dünya

Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!

Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı
Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı

Dünya

Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

İran desdekli husiler acaba yemende yemenide yem olarak hedef olarak tuzağami düşürüyorlar uyanin Müslümanlar İran amerika İsrail birdir ücüz kardeşdirler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23