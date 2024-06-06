Türkiye'den yeşil Işık! Falcon 6X havalandı, Türkiye'den iki sipariş, talebi var! Satışını onayladı

Falcon 6X, geçen yıl sonunda hizmete girdi. Çift motorlu, iş jetleri arasında dünyanın en geniş kabinine sahip uçak ile konfor standartlarını daha da yukarı taşıyan Dassault, Falcon 6X için 2023 Ağustos ayında hem Avrupalı EASA hem de Amerikan FAA’den tip sertifikasını almıştı.

İş jeti pazarına tavanına konulan cam ile yeni bir boyut getiren Falcon 6X ile yeni kabin tasarımına geçen Dassault, 5 bin 500 deniz mili yani 10 bin 175 kilometre menzilli uçak ile iş adamlarına farklı bir model sunuyor.

Yüksek kabin konforu sunun uçağın kabin eni 2 metre 58 metre. Kabin yüksekliği ise 1 metre 98 santimetre. Tepedeki camın yanı sıra uçakta bulunan toplam 30 adet pencere kabini ışığa doyuruyor.

Seyir hızı 0.9 Mach olan Falcon 6X’te Pratt & Whitney Canada imalatı PW812D serisi motorlar kullanılıyor.

Uçağın kokpitinde ise EaSY’nin 4’üncü nesli ile pilotların yükü azaltılıp uçuş emniyeti yükseltiliyor. Falcon 6X, İstanbul çıkışlı olarak New York’a doğrudan uçabiliyor.

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Türkiye'den iki köklü şirketin Falcon 6X verdiği ve yakın zamanda teslim alacakları öğrenildi. Uçağının fiyatının yaklaşık 50 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Falcon iş jetlerinin temsilciliğini Ankara merkezli Soylu Havacılık yapıyor.

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