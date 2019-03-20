Türkiye'den Yeni Zelanda açıklaması: Erdoğan'ın sözleri...
Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun, "Terör manifestosu yalnızca Erdoğan'ı değil Türk milleti ve Türk devletini de hedef almıştır" dedi.20 Mart 2019 Çarşamba 20:11
Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun'dan Yeni Zelanda terör saldırısı açıklaması geldi.
Altun: Terör manifestosu yalnızca Erdoğan'ı değil Türk milleti ve Türk devletini de hedef almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı. Erdoğan'ın açılaması Türkiye'ye geçmişti ve günümüzde yapılan saldırılar çerçevesindedir.
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