Türkiye'den Yeni Zelanda açıklaması: Erdoğan'ın sözleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun, "Terör manifestosu yalnızca Erdoğan'ı değil Türk milleti ve Türk devletini de hedef almıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun'dan Yeni Zelanda terör saldırısı açıklaması geldi. Altun: Terör manifestosu yalnızca Erdoğan'ı değil Türk milleti ve Türk devletini de hedef almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı. Erdoğan'ın açılaması Türkiye'ye geçmişti ve günümüzde yapılan saldırılar çerçevesindedir. Ayrıntılar geliyor...

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