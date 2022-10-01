Türkiye'den yeni Yunanistan hamlesi!

Semadirek'ten Meis'e kadar yer alan adalar, askerden arındırılması şartıyla Yunanistan'a verilmişti. Lozan ve Paris anlaşmaları ortadayken, Atina yıllardır bunu ihlal ediyor.

Türkiye ise, bu adımları diplomatik yollarla çözmek istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler'e bir mektup daha yazdı.



Sinirlioğlu mektupta, adaların askerden arındırılmasının Lozan ve Paris anlaşmalarının koşulu olduğunu belirtti.

Mektupta Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Barış anlaşmalarında alınan kararları asker yığarak ihlal ettiği, bu askerileştirme çabalarının uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturabileceği kaydedildi.

Sinirlioğlu ayrıca; hem Limni (Limnos) hem de Semadirek adalarının da askerden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, boğaz çıkışına dikkati çekti.



Sinirlioğlu ayrıca, Oniki Adalar'a ilişkin Paris Antlaşması'na atıfta bulunarak, asıl amacın "Türkiye'nin güvenliğini korumak" olduğunu aktardı. Sinirlioğlu, Yunanistan'ın 1960'lardan beri bu adaları askerileştirdiğini ve anlaşmaları ihlal ettiğini bildirdi.

Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, geçen Mayıs ayında yazdığı son mektupta, Ankara'nın benzer içeriğe sahip bir başka mektubuna cevap vermiş ve "Ankara'nın ithamlarını reddediyoruz" demişti.