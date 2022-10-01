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Gündem Türkiye'den yeni Yunanistan hamlesi!
Gündem

Türkiye'den yeni Yunanistan hamlesi!

Türkiye, Yunanistan'la yaşanan gerilim için tüm diplomatik yolları deniyor. Son olarak BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM'ye bir mektup yazarak Yunanistan'ın Paris ve Lozan anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 10:39:00 -
Türkiye'den yeni Yunanistan hamlesi!

Semadirek'ten Meis'e kadar yer alan adalar, askerden arındırılması şartıyla Yunanistan'a verilmişti. Lozan ve Paris anlaşmaları ortadayken, Atina yıllardır bunu ihlal ediyor.

Türkiye ise, bu adımları diplomatik yollarla çözmek istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler'e bir mektup daha yazdı.

Sinirlioğlu mektupta, adaların askerden arındırılmasının Lozan ve Paris anlaşmalarının koşulu olduğunu belirtti.

Mektupta Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Barış anlaşmalarında alınan kararları asker yığarak ihlal ettiği, bu askerileştirme çabalarının uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturabileceği kaydedildi.

Sinirlioğlu ayrıca; hem Limni (Limnos) hem de Semadirek adalarının da askerden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, boğaz çıkışına dikkati çekti.

Sinirlioğlu ayrıca, Oniki Adalar'a ilişkin Paris Antlaşması'na atıfta bulunarak, asıl amacın "Türkiye'nin güvenliğini korumak" olduğunu aktardı. Sinirlioğlu, Yunanistan'ın 1960'lardan beri bu adaları askerileştirdiğini ve anlaşmaları ihlal ettiğini bildirdi.

Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, geçen Mayıs ayında yazdığı son mektupta, Ankara'nın benzer içeriğe sahip bir başka mektubuna cevap vermiş ve "Ankara'nın ithamlarını reddediyoruz" demişti.

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Yorumlar

Adam

Yunan bizim blöf yaptığımızı biliyor o kadar şey yapıyor biz hiç birşey yapmıyoruz gemimize ateş açıldı biz hiçbir şey yapmadık ayrıca bu adalar 1960 tan beri silahlandırılıyorsa bu zamana kadar neredeydik
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