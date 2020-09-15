Türkiye'den yeni Akdeniz kararı
Akdeniz'de çalışmalarını yürüten Yavuz Sondaj Gemisi için yeni Navtex ilan edildi. Buna göre; geminin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatılmış oldu.
Yunanistan'ın provokasyonlarıyla gerilimi tırmandırdığı Akdeniz'de Türkiye yeni Navtex ilan etti.
Açıklama Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca yapıldı.
Açıklamada; şöyle denildi:
1. YAVUZ, ERTUĞRUL BEY, OSMAN BEY VE ORHAN BEY İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SONDAJ ÇALIŞMALARI, 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.
2. ÇALIŞMA GEMİLERİNDEN AÇIK GEÇİLMESİ. 2. ÇALIŞMA SAHASINA GİRİLMEMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE OLUNUR.
3. BU BİLDİRİ 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.
Türk ve Yunan askeri heyeti NATO'da bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri Belçika'da bulunan NATO Karargahı'ndan bir araya geldi.
"Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı kritik toplantının bir sonrası tarihi 17 Eylül olarak duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının açıklaması şu şekilde:
"Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır"