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Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela Hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında Karakas’ta varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

17 Eylül 2019 Salı 15:58
Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek açıklaması

Türkiye, Venezuela hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Venezuela’daki fikir ayrılıklarının, meşru zeminde, Venezuela halkının tercihleri doğrultusunda ve diyalog yoluyla sürdürülebilir çözüme kavuşturulması yönündeki ilkeli tutumunun öteden beri süregeldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlayışla Venezuela Hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında dün (16 Eylül) Karakas’ta varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, çözüm yönünde atılmış önemli ve cesaret verici bir adım olduğunu düşünüyoruz. Venezuela’da toplumsal, siyasi ve ekonomik istikrarın korunması bakımından ümit vadeden bu girişime tüm taraflarca destek verilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Venezuela'da hükümet ile muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclisteki (AN) bazı partiler arasında, sürekli müzakereler için ulusal diyalog masası oluşturulması konusunda dün mutabakat sağlanmıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:58
  1. Venezuela
  2. dışişleri bakanlığı
  3. Anadolu Ajansı

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