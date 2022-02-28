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Gündem Türkiye'den üst düzey askeri hamle
Gündem

Türkiye'den üst düzey askeri hamle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda devam eden faaliyetlerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 17:51:00 -
Türkiye'den üst düzey askeri hamle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.

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