Türkiye'den umutsuz olan Fitch batan Yunanistan'dan umutlu

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, “Yunanistan’ın peş peşe ikinci kez bütçe fazlası vermesi otoritelerin mali konsolidasyon konusunda devam eden kararlılığını göstermektedir. Bu, bizim borcun sürdürülebilirliğine dair gelişme beklentimizi desteklemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan’ın kamu borçlarının hangi hızda azaltılabileceğinin ise kreditörlerle devam eden görüşmelerin neticesine bağlı olduğu kaydedildi.

Yunanistan’ın istatistik kurumu ELSTAT’ın verilerine göre ülkenin 2016 yılında yüzde 0,6, geçen yıl ise yüzde 0,8 bütçe fazlası verdiği belirtilen açıklamada, Yunanistan’ın 2014 yılında bütçe açığının yüzde 3,6, 2015 yılında ise yüzde 5,7 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.