Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler uçakla Ukrayna'ya gönderildi.