Türkiye'den Ukrayna'ya "KİRPİ" ihracatı! İlk kez görüntülendi

Ukrayna tarafından yayınlanan görüntülerde, Ukraynalı askerlerin çok sayıda BMC Kirpi’nin bulunduğu bir alanda araçlarla ilgilendiği görüldü. Ukraynalı personellerin ve yabancı gönüllülerin kullanımına yönelik olarak araçlar üzerindeki uyarı yazılarının, İngilizce olarak yazıldığı dikkat çekti. Daha önce, seyir halindeki BMC Kirpi’ler görüntülenmiş ve Ukrayna topraklarında oldukları iddia edilmişti. Yayınlanan yeni görüntülerle birlikte bu iddialar doğrulanmış oldu.

Kaç adet araç alındığına yönelik henüz resmi bir bilgi bulunmasa da Ukraynalı kaynaklar ilk etapta 50 adet Kirpi MRAP tedarik edildiğini ve 150 adet aracın daha teslim edileceğini iddia etti. Görüntüdeki araçların kamuflaj renklerinin farklılığından ötürü araçların, TSK veyahut başka bir ülke ordusu için üretilen araçlar olduğu tahmin ediliyor.

Yine Ukraynalı kaynaklarca yapılan açıklamalarda; araçların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Deniz Piyade Tugay’ları tarafından kullanılacağı ve daha sonra araçlara Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) entegre edileceği, toplamda 2 tugayın BMC Kirpi’lerle donatılacağı ve donatımların tamamlanmasından sonra araçların çatışmaların devam ettiği Doğu Cephesi’ne gönderileceği ifade edildi.

Monokok zırhlı kabin ve özel zırhlı pencereler, yangın söndürme sistemi, personel Kompartmanı iklimlendirme sistemi, patlak gider lastik, merkezi lastik şişirme sistemi, sis havanları ve kendini kurtarma vinci özelliklerine sahip BMC Kirpi 4×4, istenildiğinde manuel açık silah kulesi veya Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ile donatılabiliyor.

Halihazırda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Türk yapımı birçok silah sistemi kullanılıyor. Aselsan tarafından üretilen modern telsizler, çok sayıda Ukrayna zırhlı aracındabulunuyor. Ayrıca yakın zamanda Aselsan üretimi SERDAR Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’nin, Ukrayna kuvvetlerine ait MT-LB ZPT üzerine entegre edildiği ve aktif olarak kullanıldığı görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Yine savaştan önce Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA’lar tedarik edildi ve bu araçlar da aktif olarak kullanılıyorlar.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov tarafından 28 Haziran’da yapılan bir açıklamada, “savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden beri yaklaşık 50 adet TB2 teslim alındığı ve yeni SİHA’ların tedariki için de görüşmelerine devam ettikleri” ifade edilmişti. Yine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar Mini İHA’nın topçu ateşini yönlendirmek için kullanıldığı görüntüleri yayınlamış, böylece bu sistemin de Ukrayna envanterinde olduğu anlaşılmıştı.

KİRPİ araçlarının birim maliyetinin, 240 ile 246 bin Avro aralığında olduğu biliniyor.

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