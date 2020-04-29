Türkiye’den Tunus’ta Covid19 ile mücadelede 700 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus Sosyal Dayanışma Birliği (UTSS) işbirliğinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında Tunus’un Kasserine ve Gafsa illerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardım paketleri ulaştırdı.

21 Mart’tan bu yana Covid-19 pandemisi nedeniyle genel karantina uygulaması altında bulunan Tunus’ta ekonomik faaliyetler asgari düzeye inmiş durumda. Ülkenin ekonomik açıdan en kırılgan bölgelerinden olan Kasserine ve Gafsa bölgeleri ise bu durumdan en fazla etkilenen bölgeler arasında bulunuyor. TİKA, her yıl Ramazan ayında dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya yönelik gerçekleştirdiği geleneksel Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında TİKA bu yıl da Tunus’un Gafsa ve Kasserine bölgelerinde yaşayan 700 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırdı.

İçeriğinde un, şeker, sıvı yağ, makarna, kuskus, şehriye, nohut, irmik, salça, ton balığı, helva gibi temel gıda maddeleri olan toplam 700 adet gıda yardım paketi Kasserine ve Gafsa Valilikleri gözetiminde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Tunus Sosyal Dayanışma Birliğinin Kasserine ve Gafsa’daki yerel temsilciliklerine teslim edildi.