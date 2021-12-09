  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Togo’ya başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den Togo’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 7 Togolu asker ve aileleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:33:00 -
Türkiye'den Togo’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Mopti bölgesinde BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (Minusma) konvoyuna dün (8 Aralık) düzenlenen terör saldırısında, Minusma bünyesinde görev yapan 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü
Gündem

Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü

Araştırmacı yazar Ali Bektan, her deprem sonrası gündeme gelen HAARP teknolojisi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır
Gündem

Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyl..
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisinden 'rahmetli' diye bahsettiği ün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay