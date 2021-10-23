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Siyaset Türkiye'den tepki: Bu planı kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den tepki: Bu planı kınıyoruz

Türkiye, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria'daki çeşitli sözde İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 22:55:00 -
Türkiye'den tepki: Bu planı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria'daki çeşitli sözde İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İşgalci İsrail'in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişiminin de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir. Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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