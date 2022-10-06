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Gündem Türkiye'den Tayland'daki okul saldırısına taziye
Gündem

Türkiye'den Tayland'daki okul saldırısına taziye

Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da bir anaokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 18:14:00 -
Türkiye'den Tayland'daki okul saldırısına taziye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Tayland'da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Tayland halkı ile hükumetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine gün içinde düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirmişti. Silah ve bıçak kullanılan saldırıda 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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