Türkiye'den Taliban kararı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afganistan’daki Taliban yönetimini tanımakta “aceleci” olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi “aşamalı angajman” politikası izlediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığı bütçesi sunumunu gerçekleştirdi.

“Kabil Büyükelçiliği’ni kapatmayan tek NATO ülkesiyiz”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesine ilişkin “kriz” tanımlamasında bulundu ve burada Türkiye’nin insani dış politika yaklaşımıyla hareket ettiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye’nin çoğunluğu kendi vatandaşı olmak üzere bin 502 kişiyi Afganistan’dan güvenle tahliye ettiğini ve Afganistan’a 33 tonluk gıda yardımı yaptığını anlatan Çavuşoğlu, Taliban’la ilişkiler açısından “aşamalı angajman politikası” izlendiğini vurguladı. Çavuşoğlu “Kabil’de büyükelçiliğini kapatmayan tek NATO ülkesi olduk. Afganistan, ilgisiz kalabileceğimiz bir ülke değil. Tarihi bağlarımızın yanı sıra soydaşlarımız, yatırımlarımız ve birçok alanda mevcudiyetimiz var. Terör, göç ve uyuşturucu tehditlerinin kaynağında bertaraf edilmesi, ekonomik çöküşün ve insani krizin önlenmesi gerekiyor. Krizi bulunduğu yerde yönetemezsek, sonuçları hepimizi doğrudan etkileyecek. İşte bu nedenlerle, Taliban’la aşamalı angajman, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz. Kaldı ki uluslararası toplumun geneli de Taliban’la aşamalı bir angajman politikası uyguluyor. Tanıma konusundaysa aceleci değiliz. Sahadaki uygulamaları takip ediyoruz. Geçici Hükümet’in Dışişleri Bakan Vekili’yle Ankara’da görüştüğümde kalıcı istikrar için kapsayıcı ve tüm kesimlerin temsil edildiği bir hükümet kurulmasının önemini vurguladık. Kadınların durumu ve kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere, insan haklarına riayet telkininde bulunduk. Afgan halkının dünyayla bağlantısının kopmaması da önceliklerimiz arasında. Bu bakımdan hayati bir işlevi bulunan Kabil Havaalanı konusunda Katarlı ve Afgan muhataplarımızla görüşmelerimiz sürüyor” dedi.