Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!

Türkiye'den Türk mallarına karşı gayriresmi boykot uygulayan Suudi Arabistan'a karşı iki önemli hamle birden geldi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'ye Türk ihraç ürünleri ve firmalarına yönelik olumsuz muameleden duyulan rahatsızlıkları içeren, menfi uygulamalara son verilmesi vurgulanan üç mektup gönderildi.,Suudi Arabistan'ın ticareti kısıtlayıcı uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü gündemine taşındı. Gümrüklerde bekletilen sevkiyatlara ilişkin Suudi Arabistan Dış Ticaret İdaresi'nden ürünlerin çekilme süreçlerinin hızlandırılması istendi.

Ürünler bekletiliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suudi Arabistan'ın Ekim 2020'den bu yana Türk ürünlerine karşı uyguladığı sistemli caydırma politikasının sonuçları ve buna karşı atılan adımları değerlendirdi. Suudi Arabistan'ın 15 Kasım 2020'den bu yana kırmızı, beyaz et ve ürünleri, yumurta, bal, süt ve anne sütü alternatifi mamaların Türkiye'den ithalatını askıya aldığını belirten Bakan Pekcan, "Diğer yandan çeşitli ürün gruplarında farklı miktarlarda Türk ihraç ürünü gümrüklerde bekletiliyor. Bu ülkedeki müşavir, ataşelerimiz gerekli çalışmaları yapıyor, yüklerin serbest bırakılması büyük ölçüde sağlanıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerde mahrece iade (geldiği yere iade) kararları verildiği görülüyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan tarafından ülkemiz ihracatına yönelik menfi uygulamaların devam ettiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

Suudi Bakan'a üç mektup

SUUDİ makamlarla birçok defa temasa geçildiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'ye 17 Temmuz ve 5 Ekim 2020 ve 22 Ocak 2021'de üç mektup gönderilmiştir. Türk firmalarımıza olumsuz muameleden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Suudi Bakan'dan gelen mektuplarda, ülkenin uluslararası taahhütlerine uygun bir şekilde tüm ticari ortaklar ile serbest ticaretin sağlanmasına yönelik strateji belirlendiği iddia edilmiş, ülkemize ayrımcı bir tutumun sergilenmediği ifade edilmiştir" dedi.

Türkiye DTÖ'ye başvurdu

TİCARET Bakanı Pekcan, sorunun çözümü için Dünya Ticaret Örgütü nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını vurgulayarak, "Suudi Arabistan'ın ülkemize yönelik ticareti kısıtlayıcı uygulamaları DTÖ çerçevesinde takip edilmesi gereken prosedürler yerine getirilerek Mal Ticareti Konseyi toplantısı gündemine taşındı. Ayrıca konu son olarak Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Suudi Arabistan Ticaret Politikası Gözden Geçirme Toplantısı'nda gündeme getirildi. Haklarımızın DTÖ çerçevesinde takibi sürecine devam edilecektir" ifadelerini kullandı.