  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!

Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan’a Türkiye’den karşı hamle geldi. Ülkenin ticareti kısıtlayan uygulamaları DTÖ’ye taşındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 09:46:00 -
Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!

Türkiye'den Türk mallarına karşı gayriresmi boykot uygulayan Suudi Arabistan'a karşı iki önemli hamle birden geldi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'ye Türk ihraç ürünleri ve firmalarına yönelik olumsuz muameleden duyulan rahatsızlıkları içeren, menfi uygulamalara son verilmesi vurgulanan üç mektup gönderildi.,Suudi Arabistan'ın ticareti kısıtlayıcı uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü gündemine taşındı. Gümrüklerde bekletilen sevkiyatlara ilişkin Suudi Arabistan Dış Ticaret İdaresi'nden ürünlerin çekilme süreçlerinin hızlandırılması istendi.

Ürünler bekletiliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suudi Arabistan'ın Ekim 2020'den bu yana Türk ürünlerine karşı uyguladığı sistemli caydırma politikasının sonuçları ve buna karşı atılan adımları değerlendirdi. Suudi Arabistan'ın 15 Kasım 2020'den bu yana kırmızı, beyaz et ve ürünleri, yumurta, bal, süt ve anne sütü alternatifi mamaların Türkiye'den ithalatını askıya aldığını belirten Bakan Pekcan, "Diğer yandan çeşitli ürün gruplarında farklı miktarlarda Türk ihraç ürünü gümrüklerde bekletiliyor. Bu ülkedeki müşavir, ataşelerimiz gerekli çalışmaları yapıyor, yüklerin serbest bırakılması büyük ölçüde sağlanıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerde mahrece iade (geldiği yere iade) kararları verildiği görülüyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan tarafından ülkemiz ihracatına yönelik menfi uygulamaların devam ettiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

Suudi Bakan'a üç mektup

SUUDİ makamlarla birçok defa temasa geçildiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'ye 17 Temmuz ve 5 Ekim 2020 ve 22 Ocak 2021'de üç mektup gönderilmiştir. Türk firmalarımıza olumsuz muameleden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Suudi Bakan'dan gelen mektuplarda, ülkenin uluslararası taahhütlerine uygun bir şekilde tüm ticari ortaklar ile serbest ticaretin sağlanmasına yönelik strateji belirlendiği iddia edilmiş, ülkemize ayrımcı bir tutumun sergilenmediği ifade edilmiştir" dedi.

Türkiye DTÖ'ye başvurdu

TİCARET Bakanı Pekcan, sorunun çözümü için Dünya Ticaret Örgütü nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını vurgulayarak, "Suudi Arabistan'ın ülkemize yönelik ticareti kısıtlayıcı uygulamaları DTÖ çerçevesinde takip edilmesi gereken prosedürler yerine getirilerek Mal Ticareti Konseyi toplantısı gündemine taşındı. Ayrıca konu son olarak Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Suudi Arabistan Ticaret Politikası Gözden Geçirme Toplantısı'nda gündeme getirildi. Haklarımızın DTÖ çerçevesinde takibi sürecine devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammet fatih damar

amerikan köpekleri Türk Müslüman malına boykot İsrail amerikan İngiliz malları serbest
  • Yanıtla

1905

adi müslüman bir devlet batsın sizin müslümanlığınız yaptırım uygulasın türkiye A,dan Z ,y her şeylerini boykot edelim yola gelene kadar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!
Gündem

Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekili tayin ettiği talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na da pis dillerini uzattılar. Paçavra Cumhuriyet,..
Fetullah Gülen'in 'Biseksüel' sapık 'pedofili' gelini Elif Şafak: Bakın ülkemizi nasıl karaladı!
Gündem

Fetullah Gülen'in 'Biseksüel' sapık 'pedofili' gelini Elif Şafak: Bakın ülkemizi nasıl karaladı!

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in gelini sapık 'pedofili' yazarı Elif Şafak, Angelina Jolie ile adlı ABD'li oyuncu ile İstanbul Sözleşmesi'ni..
Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş

Pandemiye ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak edili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay