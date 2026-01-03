  • İSTANBUL
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Yemen açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yemen ve Suudi Arabistan'la ilgili bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Bakanlığından, Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz.

Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

1
Yorumlar

Eee

Sarı şeytan yine yaptı yapacağını her zaman olduğu gibi
x

