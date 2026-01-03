Türkiye'den Suudi Arabistan ve Yemen açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yemen ve Suudi Arabistan'la ilgili bir mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Bakanlığından, Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz.
Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz."
