Düzenli tüketilen sade bir kahve sonrası... Kahve diyabeti düşürür mü?
Günlük alışkanlıklarımızdan biri olan kahve ile ilgili bu detay çok konuşulacak.
Günlük alışkanlıklarımızdan biri olan kahve ile ilgili bu detay çok konuşulacak.
Kahve ve diyabet arasındaki bağlantı araştırılıyor. Uzmanlara göre özellikle Tip 2 diyabeti dengeleyen içeceklerden biri de kahve. Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar, düzenli tüketilen sade kahvenin tip 2 diyabet riskini yüzde 10 oranında düşürdüğünü açıkladı.
Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 300 bin kişinin kahve tüketimi incelendi.
34 yıl süren takip sürecinde, bu kişilerin 13 bin 281'ine tip 2 diyabet teşhisi konuldu.
Araştırma sonuçlarına göre, günde tüketilen her bir fincan siyah kahve, tip 2 diyabet riskini yüzde 10 oranında düşürüyor. Kahvesine süt ekleyenler kişilerde ise bu faydanın azaldığı görüldü.
Kahvenin içeriğinde bulunan kafein ve bitki bileşikleri, vücutta tip 2 diyabetle bağlantılı iltihabı azaltabiliyor.
Bunun yanı sıra, düzenli kahve tüketen bireylerin yaşlandıkça daha az kilo aldığı ve bunun da diyabet riskini düşürebileceği biliniyor.
Araştırmaya göre, kahveye yapay tatlandırıcı eklenmesi de tip 2 diyabete karşı kahvenin sağladığı korumayı zayıflatıyor.
Araştırmaya liderlik eden Dr. Matthias Henn, kahve içmenin diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini fakat kahveye şeker veya tatlandırıcı eklemenin bu faydaları önemli ölçüde azalttığını söyledi. Henn, "Kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için şeker veya yapay tatlandırıcıları hayatınızdan çıkarmayı düşünün" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23