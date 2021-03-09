Türkiye’den Suudi Arabistan açıklaması! Saldırılar durmuyor

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'na ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapılarak "Kardeş Suudi Arabistan’a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirmişti.

Seri, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada da Ras Tanura Limanı'ndaki Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerindeki askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu belirtmişti.