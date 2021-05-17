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Dünya Türkiye'den Suriye açıklaması
Dünya

Türkiye'den Suriye açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Suriye ile olan ilişkilere dair bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:40:00 -
Türkiye'den Suriye açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mutlaka düzeleceğini söyledi. Şen, "Çünkü biz sadece komşu değiliz, kardeşiz de. Türk milletiyle Suriye halkı kardeştir. Bu 2 kardeş arada bir sıkıntılar olabilir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Fikir Meydanı programında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre "Vatanımız, Mavi Vatan'la 1.5 kat büyüdü. Bu da şöyle olmadı: 2 tane haritadan anlayan amiralimiz gelip 'Sayın Cumhurbaşkanımız siz bizim başkomutanımızsınız anayasal olarak. Size şöyle bir harita çizelim' demediler, bunun savaşı verildi" diyen Şen, şunları kaydetti:

"Savaşı verilerek Doğu Akdeniz yarıdan bu tarafa Türk gölüne dönüştü farkındaysanız. Şimdi Mısır’la bir hat çekilecek. Yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek. Çünkü biz sadece komşu değiliz, kardeşiz de. Türk milletiyle Suriye halkı kardeştir. Bu 2 kardeş arada bir sıkıntılar olabilir. Kardeş olduğumuz da nerden belli? Suriyeliler Türkiye’de. Neden buraya geldiler? Çoğu Arapça konuştuğu halde neden Türkçe konuşan bir yere geldi? Çünkü kardeş olduğunu biliyordu.

'Öyle ya da böyle olacak'

120 sene önce siz buradan Şam’a gitmek isteseydiniz pasaport taşıyor olmayacaktınız. O zaman pasaport yoktu ama olsaydı diyorum. Bu kardeşler mutlaka tek el, tek hane, tek mahalle olarak tekrar bir düzen ortaya koyacaklar. O zaman Suriye’yle olan Mavi Vatan zaten masmavi vatan. Bu olacak. Öyle ya da böyle olacak."

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