Gündem Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Türkiye'den Sudan'a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Dafur bölgesindeki Faşir kentini uzun abluka sonrası işgal etmesi sonrası Türkiye, Hartum yönetimine desteğini artırıyor.

Middleeasteye (MEE) sitesinin haberine göre Türkiye’nin yanı sıra Mısır da Sudan ordusuna desteğini artırırak, ülkenin istikrara kavuşması için harekete geçti. Habere göre; Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı ve bu, iki bölgesel rakip arasında nadir görülen bir yakınlaşmaya işaret ediyor.

Üst düzey bir Mısır güvenlik kaynağına göre, koordinasyon, HDK’nın toprak kazanımlarını kontrol altına almak ve Darfur’u istikrara kavuşturmak için Sudan ordusuna destek sağlamaya odaklanıyor.  MEE’ye konuşan bir Türk kaynak, “Zaten daha fazla sistem göndermeyi planlıyorduk, ancak Faşir’de yaşanan vahşet kararlılığımızı daha da güçlendirdi.

Faşir ve çevresindeki bölgeleri geri almak ve olası bir saldırı için hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar arasında, HDK birliklerine herhangi bir yabancı hava desteğinin ulaşmasını engelleyecek önlemler de yer alıyor” dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

 

Türkiye, geçen yıldan bu yana Sudan Hava Kuvvetleri’ne askeri İHA’lar, havadan karaya füzeler ve komuta merkezleri sağlıyor. Türk kaynak, bu desteğin devam edeceğini belirtti. Türk yetkili, Mısır’ın daha önce de Sudan ordusuna yardım yaptığını ancak Faşir’deki katliamlar sonrası bunu aleni biçimde yapma kararı aldığını ifade etti.

