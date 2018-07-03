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Türkiye'den Sudan'a dev yatırım!

Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar vilayetinde Türkiye-Sudan ortaklığıyla 800 milyon dolarlık kalkınma projesi yürütüldüğü açıklandı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:39
Türkiye'den Sudan'a dev yatırım!

Sinnar Valisi Ezheri Halefallah, SudanHaber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Sinnar'da tarım ve hayvancılık alanında 800 milyon dolarlık kalkınma projesi yürüttüğünü ifade etti. 

Halefallah, projenin tarım, hayvancılık ve bu alanda entegre sanayi çalışmaları olduğunu kaydetti.

Sinnar vilayetinin oldukça sulak ve verimli arazilerden oluştuğunun altını çizen Halefallah, Türkiye'nin yürüttüğü projenin yaklaşık 25 bin hektar araziyi kapsadığını aktardı.

Halefallah ayrıca söz konusu işbirliğinin 35 yıllık bir anlaşma çerçevesinde olduğunu belirterek, bu kapsamda yatırımın yanı sıra bölgede eğitim, sağlık, enerji ve yol projelerinin de bulunduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aralık ayında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında birçok alanda 21 anlaşma imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:39
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