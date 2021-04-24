Türkiye'den soykırımcı ABD'ye peş peşe sert tepki!

Skandal ifadelere Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelirken tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Siyasilerden tepki sesleri yükselirken Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

"ABD dâhil kimseden ders alacak değildir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu tepkide bulunuldu:

ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz.

Sözkonusu açıklamanın konuya dair bilimsel ve hukuki bir temele, bulguya dayanmadığı ortadadır. 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir.

1915 olaylarının niteliği politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmez. Böyle bir tutum, tarihin yalnızca hoyratça tahrif edilmesine hizmet eder.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade etmiştir. Öte yandan, Türkiye'nin o döneme dair bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulmasına yönelik olarak 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisi de, Ermeni tarafı buna hiç yanaşmamış olsa da, bugün halen geçerliliğini korumaktadır. Bu itibarla, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır.

Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan bir coğrafyanın merkezinde yer alan ve yaşadığı tüm acılara rağmen insanlığın barış ve huzuru için çaba sarfetmeyi şiar edinmiş bulunan Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, bu konuda ABD dâhil kimseden ders alacak değildir.

Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında dönemin olağanüstü şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tüm milletlerinden fertlerin aziz hatıralarını da bir kez daha saygıyla anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır.

Yaşanan bu acıların üzerinden geçen yüz yıldan fazla süre sonra, bölgemizde geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve halkların geleceği birlikte inşa etmeleri için samimi gayret gösterilmesi gerekirken, ABD Başkanı'nın bu açıklaması halkları kutuplaştırmak ve bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan sarılması zor derin bir yara açacaktır.

ABD Başkanı'nı bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye; tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde birarada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz.

Ömer Çelik: Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarından 'soykırım' olarak bahsettiği açıklamasını kınadı.

Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Biden’ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığı, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığı anlaşılmaktadır. Türk-Amerikan işbirliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir.

Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sn Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır.

Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur.

Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz.

"Türkiye'ye iftira atanlara çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Biden'ın açıklamasına şöyle tepki gösterdi:

Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez.

Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!

Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.

Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Vietnam’da, Bağdat’ta, Felluce’de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki’ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız.

Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika’yı nasıl kurduklarını hatırlatırız.

Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA’nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD’de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar’ı 1973'de Şehid ederek başladığını hatırlatırız.

Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz!

Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir.

"Bizim için yok hükmündedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

ABD Başkanı Joe Biden, sözde "soykırım" terimini kullanarak, büyük devlet geleneğine yakışmayan, hukuka aykırı bir zorbalıkla, bu konuyu adeta tehdit, şantaj ve gündelik ucuz siyasetinin malzemesi yapmış; tarihi gerçekliklere ihanet etmiştir. Bizim için yok hükmündedir! Bizim medeniyetimizde ve tarihimizde soykırımın bulamazsınız. En çetin savaşlarda dahi tüm dünyaya insanlık dersi vermiş bir milletiz. ABD, kanlı katliam, soykırım görmek istiyorsa; Vietnam, Afganistan, Hiroşima-Nagazaki’de ve daha birçok yerde yaptıklarıyla yüzleşmelidir.

"Aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir.

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