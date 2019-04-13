Türkiye'den Sonia Kirimi'ye bir tepki daha: Fransa'yı savunmak Tunuslu'ya kalmamalı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Twitter hesabından Fransız parlamenter Sonia Krimi'ye tepki gösterdi.

NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri'nde, Türkiye'nin Ermenilere karşı sözde soykırım uyguladığı iddiasında bulunan, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. ÇünküRuanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" sözlerini duyunca salonu terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi'ye bir tepki de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop'tan geldi.

İşte Şentop'un açıklamaları;

Kökenini hatırlatmayı, kökenine saldırı olarak algılayan, kökeninden utanan kişidir. Fransa’yı savunmak yeni vatandaş mazlum Tunuslu’ya kalmamalı. Tam bir "Stockholm sendromu."

Yüzyıllarca Osmanlı'nın hükmettiği coğrafyalarda yaşayanlar kendi dilleriyle, kendi kültürleriyle yaşamaya devam ettiler. Osmanlı ülkeler yönetti; insanların kökenine, inancına, dinine saygı duyarak; kökenlerinden utanmadan yaşayabilmelerini sağlayarak.

Fransa'nın 50 yıl kaldığı coğrafyada ise kökeninden utanan, dilini kaybeden, kültüründen kopartılmış insanlar. Bana bir Fransızın cevap vermesini beklerdim; Henri Alleg'in La Question adlı kitabına Jean Paul Sartre'ın yazdığı önsözü okuyan bir Fransızın.