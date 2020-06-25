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Türkiye'den son dakika Libya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:28:00 - 2020-06-25 17:00:35
Türkiye'den son dakika Libya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satır başları:

Libya ile varılan mutabakat

Hafter Sirte ve Cufra'dan çekilmeli. Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. Rusya şu an hafter'i destekliyor. Biz bu görüş ayrılığımız onlara iletmeye devam edeceğiz. ABD başta Hafter'e destek verdi, Hafter Rusya'ya yakınlaşınca vazgeçtiler araya mesafe koydular. ABD belirleyici rol oynamaktan çekiniyor. Ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Türkiye'yi dışarda bırakmaya çalışanlar şunu görmeliler Türkiye'siz bir plan kuramazsınız.

Kimse Türkiyesiz bir oyun asla oynayamaz. Gereken cevabı da alırlar.

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