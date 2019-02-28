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Türkiye'den son 5 ayın en düşük ithalatı

Türkiye, ocakta 15,7 milyar dolar ile son 5 ayın en düşük ithalatını gerçekleştirdi- Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı:- "Yıllık dış ticaret açığı 35-40 milyar dolar bandına kadar inebilir"- GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:- "Dış ticaret açığında azalma eğilimi sürüyor. Bunun da cari açık tarafına yansımasını düşüş şeklinde görmekteyiz"

28 Şubat 2019 Perşembe 14:43
Türkiye'den son 5 ayın en düşük ithalatı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Türkiye, ocakta 15,7 milyar dolar ile son 5 ayın en düşük ithalatını gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ithalatı da yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi. İthalattaki bu düşüşle birlikte Türkiye ocakta, Ağustos 2018'den bu yana en düşük ithalatını gerçekleştirmiş oldu.

Verilere göre, Türkiye'nin ocakta dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.


- "Dış ticaret açığı, 2019 sonunda tekrar 50-55 milyar dolar bandına yükselebilir"


Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ilk ayında dış ticaret açığının 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Tokalı, yıllık dış ticaret açığının 48,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllık dış ticaret açığının, büyüme hızında yavaşlama, altın ithalatında normalleşme, enerji fiyatlarının son zamanlardaki yukarı yönlü seyrine karşılık geçen yıla kıyasla ılımlı kalmaya devam etmesi ve kurdaki değer kaybının gecikmeli etkileri ile baz etkisine de bağlı olarak, düşüş trendini yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde de sürdürerek 35-40 milyar dolar bandına kadar inebileceğini tahmin etmekle birlikte, büyümede yeniden dengelenmenin belirginleşmesiyle yıllık dış ticaret açığının 2019 sonunda tekrar 50-55 milyar dolar bandına yükselebileceğini öngörüyoruz."


- "Altın ve enerji hariç dış açıktaki iyileşme hızla devam ediyor"


Petrol fiyatlarının, dış dengedeki iyileşmenin boyutu açısından önemli olacağını vurgulayan Tokalı, 2018'de aylık ortalaması 3,6 milyar dolar olan enerji ithalatının, aralık ayının ardından ocakta da yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini ve ekim-kasım döneminde petrol fiyatlarındaki yükselişin gecikmeli etkisiyle 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Tokalı, "Artan jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatlarında son dönemde gördüğümüz yükseliş eğiliminin devam edip etmeyeceğinin de dış dengedeki iyileşmenin boyutu açısından önemli olacağını belirtmek isteriz. Altın ve enerji hariç dış açıktaki iyileşme hızla devam ediyor. Mayıs ayından beri 12 aylık çekirdek açıkta düşüş eğilimi korunuyor. Nisan sonunda 37,4 milyar dolara çıkan 12 aylık açık, 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen aylık altın ve enerji hariç ticaret fazlası ile ocak sonunda 3 milyar dolar düzeyinde. 2019 yılının ilk yarısında da düşüş eğilimini korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Dış ticaret açığında azalma eğilimi sürüyor"


GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da ithalattaki daralmanın halen devam etse de bunun ihracattaki artış ile dengelenmesinin sınırlandığının görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"İç talepteki daralma zaten ithalata daralma olarak yansımış durumda. Buna ilave olarak kurlarda düşüşün gerçekleşmesi ve ana ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama ihracat tarafına olumsuz yansımış durumda. İhracattaki artışın yavaşlaması, cari işlemler dengesi tarafında aralık ayında yeniden açık vermemizde etkili olmuştu. Bu eğilimlerin aynen ocak ayı dış ticaret açığı rakamlarında da etkisini sürdürdüğünü görmekteyiz."

TÜİK'in nihai verilerinin Ticaret Bakanlığı verileriyle uyumlu olduğunu, paralel gerçekleştiğini vurgulayan Erkan, dış ticaret açığında azalma eğiliminin sürdüğünü, bunun da cari açık tarafına yansımasının düşüş şeklinde görüldüğünü söyledi.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:43
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