Türkiye'den SİHA satın almışlardı... Yeni detaylar ortaya çıktı

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Czesław Mroczek tarafından Polonyalı vekillere yapılan sunumda Türkiye’den ithal edilecek olan Bayraktar TB2 SİHA sistemlerine ait ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı (toplamda 24 adet) yaptıklarını belirten Mroczek, her bir setin içerisinde yer alacak ürünlere ve teknik bilgilere dair detayları sundu.

Mroczek’e göre her bir sette;

- 3 adet Baykar Mobil Yer Kontrol İstasyonu (Mobil YKİ)

- 6 adet MX-15 EO/IR sensör

- 2 adet SAR radarı (keşif misyonları için)

- 6 adet IFF sistemi

- 3 adet mobil veri terminali (menzil uzatma amaçlı) yer alacak.

Öte yandan Polonya’nın bu sistemlere ek olarak Lazer Arayıcı Başlıklı mühimmatlar (Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları) tedarik edeceği de biliniyor.

24 adet TB2 alımına ek olarak iki adet de simülatör alımı yaptıklarını belirten Mroczek, bunlardan birinin Deblin şehrindeki havacılık akademisine diğerinin ise Mirosławiec şehrindeki İHA üssüne konuşlandırılacağını kaydetti.

Eğitim süreci

Anlaşma kapsamında 2 yıllık teknik destek ve eğitim paketinin de yer aldığını vurgulayan Polonyalı Bakan, eğitim sürecine dair detaylar verdi. Her bir set için toplamda 48 adet asker eğitim alacak. Toplam 4 set için eğitim alacak olan Polonyalı askerlerin sayısı 192. Bu askerlerin icra edeceği görevler ise şöyle: Görev operatörü, Komutan, Eğitmen.

Eğitim kapsamında teknik ekipler de tamamı Türkiye’de gerçekleşecek şekilde bir eğitime tabi tutulacak. Bu eğitim sürecinin 15-17 hafta sürmesi bekleniyor.

Teslimat tarihleri

Teslimat tarihlerine dair daha detaylı bilgiler de geldi. Teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleşecek. İlk tam setin (6 adet) 31 Ekim 2022’ye kadar teslim edilmesi bekleniyor. İkinci setin ise 30 Nisan 2023’te teslim edilmesi planlanıyor. Üçüncü set için tarih 31 Ekim 2023 ve son set için ise 30 Nisan 2024.

Polonya’nın Bayraktar TB2 tedariki

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 24 Mayıs’ta gerçekleştirdiği iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından düzenlenen törende Polonya’ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA tedariki için imzalar atılmıştı.

Bayraktar TB2 SİHA’ların üreticisi olan Baykar’dan yapılan ihracat açıklamasında ise “Gururluyuz! Türkiye’nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. Bayraktar TB2 SİHA’lar Polonya Ordusu’nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak” ifadelerine yer verilmişti.

Polonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Polonya’ya ihraç edilecek olan her bir kit (1 kit=6 adet Bayraktar TB2, toplamda 4 kit=24 adet) yaklaşık 67 milyon $’a tekabül ediyor. Dört kitin Polonya’ya toplam maliyeti ise yaklaşık olarak 270 milyon $ olarak hesaplanıyor.

Bayraktar TB2 SİHA tedariki hakkında açıklamalarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Türkiye’den ithal edecekleri sistemlerin kendilerini “Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da” kanıtladığını belirtmişti.

“Polonya ordusu daha önce hiçbir zaman böyle bir ekipmana sahip olmadı. Bu Polonya için gerçek ve caydırıcı bir silah olacak.”

Bayraktar TB2 SİHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’nın; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’a da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

300.000 saatten fazla uçan TB2, 2014’ten bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği ülkelerde toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.

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