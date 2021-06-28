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Teknoloji Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdiler
Teknoloji

Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdiler

Polonya ile yapılan 24 adetlik SİHA anlaşmasının ardından Arnavutluk da Türk SİHA'larına talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 12:52:00 -
Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdiler

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayii alanında elde ettiği teknolojik gelişim, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Silahlar, akıllı mühimmatlar ve otonom sistemler ile kendinden bahsettiren Türk savunma sanayiinin önde gelen ürünü elbette SİHA'lar.

Önce Suriye, sonra Libya en son da Karabağ'da elde ettiği zaferleri üst üste koyarak adını "oyun değiştirici silaha" çıkaran TB-2'lerin taliplerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. 

Son talip Arnavutluk

İnsansız hava teknolojileri noktasında tam bir fiyat/performans ürünü olan TB-2, Polonya'nın ardından son olarak Arnavutluk'un dikkatini çekti.

Bu zamana kadar pek çok ülkeye ihraç edilen TB-2 SİHA'larının son alıcı Arnavutluk oldu. Arnavutluk basınında çıkan haberlere göre Türk SİHA'larını yakından takip eden Balkan ülkesinin yakın zamanda bir alım gerçekleştirmek için harekete geçeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra yayınlanan haber, sitenin en çok okunan haberi oldu.

8.2 milyon euroluk bütçe

Türk savunma sanayiinin majör silahları arasında yer alan TB-2 konusunda alım planladığı belirtilen Arnavutluk'un, bu alışveriş için 8,2 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edildi. Exit.al isimli haber platformunda yer alan habere göre, Arnavutluk hükümetinin 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği hükümet bütçesi değişiminin, bu alanda yapılacak bir alışveriş için ayrılacak ödenek olduğu belirtildi.

Baykar tesislerine ziyaret

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, Haziran ayının başında Baykar tesislerine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yapılan ziyarette şirketin Ar-ge birimleri ile görüşme yapılmış, Tb-2 ve yeni teknolojiler bakan Çuçi tarafından yerinde incelenmişti.

Geçen yıl Arnavutluk, bir Türk savunma firması olan Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen bir anti-drone sisteminin ilk alıcısı olmuştu.

Haber7

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Yorumlar

Gültekin

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri, tüm dünya devletleri, hayranlıkla ve taktir ile takip ederken ve ürettiklerimize talip olurken, bizim içimizdeki hainler bunları görmezlikten geliyorsa, bunlara çok dikkat edilmelidir, çünkü gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, ağızları var gerçeği söylemezler, akılları var, akılsızlıklarını ortaya koyarlar. Ne mutlu vatana hizmet sevgisi için kalbi çarpanlara, siyasette, sevgisi olmayan, sabrı olmayan gönülsüzler asla başarılşı olamaz ve hizmet üretemezler. Selamlar.
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