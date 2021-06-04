Türkiye'den SİHA alan ülkeden çarpıcı açıklama

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Polonya Savunma Bakanlığı’nın neden Bayraktar TB2’nin tedarik edilmesine karar verdiği sorusuna Bakan Błaszczak, "Benim amacım Polonya Ordusunu modernize ederek ülke savunmamızı süreklilik içerisinde geliştirmek. Bu anlaşma sayesinde Polonya çatışma alanlarında ve savaşlarda kanıtlanmış çok etkili bir insansız hava aracına sahip olacak. Envanterimize dahil edilecek olan 24 adet insansız hava aracı, 4 grup halinde tedarik edilecek. Tedarik edilecek olan Bayraktar TB2’ler ise Polonya Silahlı Kuvvetlerine hem keşif hem de saldırı gücü olarak büyük bir caydırıcılık sağlayacak. Belirttiğim husus çok önemlidir çünkü biz bu sınıftan bir insansız hava aracına hiçbir zaman sahip olamadık. Bölgemizde bu tarz silahlara şuan ihtiyacımız var. Bu, Bayraktar TB2’lerin 2022 başında Polonyalı askerlerin kullanımına sunulacak olmasının en temel nedenidir. Ayrıca belirtmeliyim ki Polonya Savunma Sanayii, şuanda bu türden bir insansız hava aracı sistemi sunmuyor. Benim en temel vazifem ordumuzun ihtiyaçlarını en etkili ve kısa bir şekilde sağlamaktır." cevabını verdi.

"Polonya Savunma Sanayii bize şuan bir İHA sunmuyor"

Polonya’da ürettikleri ürünleri dünyanın pek çok farklı ülkesine ihraç eden ve İHA üretiminde de uzmanlaşmış kurumsal şirketlerin bulunduğu ve buna karşın neden bir AR-GE çalışması şeklinde böyle bir sistem geliştirilmesi için bu şirketlerle anlaşılmadığı sorusuna ise Bakan Błaszczak şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir sözleşme, sipariş ve bir anlaşma olasılığı durumunda dahi ilk düşüncemiz Polonya Savunma Sanayii olmuştur, böyle de devam edecektir. Fakat tabi ki biliyorsunuz ki Polonya Silahlı Kuvvetlerinin en kısa ve en etkin şekilde sahip olması gereken en temel ihtiyaçları vardır. Burada da durum bu şekilde gelişti. Polonya Savunma Sanayii, bize “şuan” bir İHA sunmuyor."

"TB2 alımı, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ihtiyaçlarının bir sonucudur" diyen Bakan Błaszczak, şunları kaydetti:

"Polonya Savunma Sanayii, halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetlerinin İHA filosunun büyümesini sağladı. Fakat şu gerçeği unutmamalıyız ki Polonya Savunma Sanayii firmaları sahip oldukları kapasite itibariyle daha küçük sistemleri, yani mini ve makro insansız hava araçlarıyla gezici mühimmat tedarik ihtiyacımızı karşılamaktadır."

"Türk heyeti bize çok iyi şartlar sundu"

Bayraktar TB2 SİHA'ların satın alınması süreci hakkında konuşan Polonyalı bakan, bu sınıfta yer alan İHA'lara gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirterek "Belirleyici faktör, ürünü nihai konfigürasyonunda hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim etmeye hazır olmaktı. Türk heyeti bize çok iyi şartlar teklif etti. Teslim edilecek ilk parti İHA'lar gelecek yılda Polonya semalarında olacak. Tüm sözleşme ise 2024 yılının sonunda tamamlanacak. Bu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok hızlı bir tedarik süresi. Ayrıca Baykar Savunma yer kontrol istasyonları ve yedek malzemeleri olan insansız hava araçlarının yanı sıra, SAR radarları, simülatörler ve bir lojistik ve eğitim paketi de sunacak. Bayraktar hizmeti dahil motorlar, kontrol istasyonları ve kameralar Polonya’da çalıştırılacak. En iyi zaman, teknolojik ve operasyonel seçenekti." ifadelerini kullandı.

Mirosławiec 12. İnsansız Hava Araçları Üssü’ne konuşlandırılacak

Bakan Błaszczak sözlerinin devamında şu bilgileri paylaştı:

"Satın alınan TB2’ler, Polonya ordusu tarafından kullanılan diğer sistemlerle birebir uyum içerisindedir. Bu, tüm yeni donanımların uygulanmasındaki temel sorunlardan biridir. Envantere yeni giren sistemin diğer unsurlarla işbirliği yapabilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle Bayraktar İHA’larının alımı, milli ve müttefik BİT sistemleri kullanılarak veri alışverişini sağlayacak bir keşif bilgi dağıtım sistemini de içeriyor. TB2’nin Mirosławiec’te 12. İnsansız Hava Araçları Üssü’nde konuşlandırılmasını planlıyoruz. Tecrübeli ve kendini kanıtlamış kadrosu ile uzmanlaşmış bir birimdir. Bu şekilde, yeni platformlar mümkün olduğunca etkin ve verimli bir şekilde kullanılacaktır, çünkü ekipmanın kendisinden ayrı olarak bir insan operatörün önemli olduğunu unutmayın."

Bayraktar TB2 F-35 savaş uçakları, Patriot ve HIMARS sistemleri ile çalışacak

Bakan Błaszczak, "Operatörlerimiz, Polonya’ya özgü gereksinimlerimize göre yapılandırılmış setler alacaktır. Doğrudan üretim hattından gelen bir ürün tedarik etmiyoruz. Bizim kullanacağımız TB2 sistemi, diğer ülke kullanıcılarından farklı olacaktır. Anlaşmanın içerisinde; keşif için Optoelektronik sensörler, Lazerli uzaklık ölçerler, SAR ve lazer güdümlü MAM-C ve MAM-l silahları bulunmaktadır.

Sistem, bir bütün olarak, çatışma potansiyelimiz dahilinde belirli bir operasyonel amaca hizmet edecektir. Sonuçta İHA’lar otonom olarak değil daha büyük bir sistem içerisinde kullanılacaklardır. Ordumuzun kullandığı ana savunma ve silah sistemlerini tamamlayıcı unsur olmak zorundalar. Burada da yakında envanterimize girecek olan F-35 savaş uçakları ile Patriot ve HIMARS sistemlerine atıfta bulunuyorum. Kilit nokta, yukarıdaki tüm unsurlardan etkili bir uyumlu sonuç elde etmektir." açıklamasında bulundu.

Bayraktar TB2 gibi sistemlerin ancak katmanlı hava savunma sisteminin olmadığı operasyonlarda başarılı olduğunu yönündeki eleştirileri nasıl yorumladığı sorusu üzerine Bakan Błaszczak şu cevabı verdi:

"Maalesef eleştiriler gerçekler tarafından desteklenmiyor. Bu sınıftaki orta menzilli insansız hava araçları, NATO’nun doğu kanadındaki savunma ve caydırıcılık yeteneklerimizin kilit unsurlarından biri olacak. TB2’ler sayesinde, komutanlarımıza sağlanan bilgi miktarını önemli ölçüde artıracağız ve böylece ordunun modern savaş alanında çok önemli olan çatışma alanı farkındalığını arttıracağız. Bu çatışma alanları için çok önemli bir gelişme. Bayraktar sistemleri tarafından sağlanan bilgiler, diğer silah sistemleri için hedef belirlemede de çok değerli olacaktır."

"Türkiye dahil en güçlülerle iş birliği yapmalıyız"

"Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini tedarik etmesi ve bunun sonucunda ABD yaptırımlarına maruz kalmasına rağmen Türkiye ile savunma alanında iş birliğinin hala güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Błaszczak, "Polonya Cumhuriyeti’nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz, bu nedenle Polonya’nın güvenliğini sağlayacak fırsatlar arıyoruz. Bu da Bayraktar insansız havas araçlarının satın alınmasıyla örtüşen temel hedefimiz. Türkiye’nin NATO’da önemli bir halka olduğunu vurguluyorum. Sadece potansiyeli nedeniyle değil, aynı zamanda kritik konumu ve askeri taahhüdü nedeniyle. Bölgemizde NATO lideriyiz, bu yüzden Türkiye dahil en güçlülerle iş birliği yapmalıyız" yanıtını verdi.