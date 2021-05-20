Türkiye'den SİHA alacaklarını ima etmişti... Uzman isim çarpıcı detayı ilk kez açıkladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, sosyal medya hesabından Türkiye'den SİHA alacakları yönünde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bayraktar TB2'nin görseline yer veren Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor … bizi izlemeye devam edin!" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2 SİHA’nın Rusya’nın komşusu olan bir başka ülkeye daha satılmasına dikkat çeken Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Polonya Savunma Bakanı, Bayraktar TB2 alımını ima eden bir tweet atmış. Yeni bir ihracat başarısı olmasının yanı sıra, Rusya'nın bir diğer komşusuna satılıyor olması ilginç. Ukrayna ve Polonya SİHA'larının kameralarının odağında Rus birlikleri var zira"

Bakan Varank, "Avrupa semalarında Bayraktar TB2 ve Anka SİHA’larını göreceğiz" demişti

Bakan Varank SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliği ile online olarak düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Millî Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Varank yaptığı konuşmasında yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen SİHA sistemleri Bayraktar TB2 ve ANKA’nın Avrupa ülkesine ihracatına yönelik ilk sinyali vermişti.

Zorluklara rağmen bugünlere kadar Türk Savunma Sanayii kurumlarının çok iyi işler başardığını vurgulayan Varank, Ukrayna’ya, Katar’a, Azerbaycan’a ve Tunus’a yaptığımız SİHA satışlarını referans göstererek yeni ihracatlar için ilk sinyali verdi.

Varank konuşmasında "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok daha kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak. Aslında bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya başladık. Ukrayna’ya, Katar’a, Azerbaycan’a ve Tunus’a yaptığımız SİHA satışları. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan Bayraktar’ların ve Anka’ların uçtuğunu göreceğiz. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace’ın SİHA’larımız için kullandığı ifade ‘game changer’ yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu açık bir şekilde bu alanda Türkiye’nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye’nin belirlediğini itiraf etmek demek" ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar TB2 SİHA teslimatları

Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından 280 bin saati aşkındır kullanılan Bayraktar TB2 SİHA sistemi Fırat Kalkanı Harekâtında kullanıldı, özellikle Zeytin Dalı Harekâtında 5300 saat zorlu meteorolojik şartlarda görev yaptı. Barış Pınarı Harekâtında da başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 S/İHA sistemleri son olarak Bahar Kalkanı Harekâtında kullanıldı ve yapılan bütün görevlerin yüzde 80’inden fazlasını başarıyla tamamladı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından aktarıldığı üzere güvenlik güçlerine bugüne kadar toplam 154 adet Bayraktar TB2 S/İHA teslimatı gerçekleştirildi. Selçuk Bayraktar ürettikleri Bayraktar TB2 S/İHA sistemlerinin dört ülke envanterinde yer aldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Katar ve Ukrayna güvenlik güçleri Bayraktar TB2 S/İHA sistemlerini aktif olarak kullanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde halihazırda 228+ adet mini İHA 100.000+ uçuş saatini tamamladı. Ayrıca Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra Azerbaycan, Katar ve Ukrayna ordularında kullanılan 154 adet Bayraktar TB2 S/İHA 280.000 saati aşkın uçuş icra etmiş durumda. Baykar Savunma tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 382+ İHA platformu 380.000 saati aşkın uçuş gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atmış oldu.