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Siyaset Türkiye'den sert tepki: Reddediyoruz
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılına özel hazırladığı karar tasarısında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi müttefik olarak kabul etti ve Türkiye'nin bölgede yasa dışı olarak faaliyet gösterdiğini iddia etmeye kalktı. Dışişleri Bakanlığı, skandal karara sert şekilde tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz. AP'nin Türkiye'ye karşı önyargılı ve dürüstlükten uzan yaklaşımını gözler önüne seriyor. Sınır hattı boyunca terör örgütlerine karşı BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:35:00 -
Türkiye'den sert tepki: Reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında yayınladığı karar tasarısında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG müttefik olarak kabul edildi ve Türkiye'nin bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği şeklinde skandal bir iddiada bulunuldu.

Skandal karar tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen, milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz.

Bu karar da AP’nin Türkiye’ye karşı önyargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne sermektedir.

Türkiye Suriye’nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca Türk ve Suriye halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlemiştir. Harekatlar sırasında ve sonrasında sivil halka zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirler azami ölçüde uygulanmıştır. Bölge halkı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kurtarılmıştır. Suriye Geçici Hükümeti’nin önderliğindeki yerel unsurların istikrarlaştırma çalışmaları sayesinde huzur ve istikrar tesis edilmiş, 420.000’den fazla sığınmacının bu bölgelere gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu’nun asıl eleştirmesi gereken, PKK/YPG’nin son dönemde bölgede barış ve istikrarı bozmaya yönelik artan terör saldırılarıdır. Kararda PKK/YPG’nin bölgenin demografisini değiştirme çabaları ve DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hususlarına değinilmemesi de dikkate değerdir.

Türkiye, bir yandan terörizmin her türlüsüyle kararlı mücadelesini devam ettirirken, bir yandan da BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla çabalarını sürdürecektir.

Avrupa Parlamentosu’nu gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını da koruyan Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz.

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Yorumlar

Biden aradimi

Turkiyenin bu kadar asagilandigi, yok sayildigi baska bir donem olmamistir. Ysptiginiz her politiks yanlis olunca bidenin cagri atmasini biyle beklersiniz.
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Remzi Aydın

Süper büyük mega tepki. Reddediyoruz. Hiç bu kadar küçük düşmemiştir memleket.
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