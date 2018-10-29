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Türkiye'den savunma sanayi için dev adım! Baybut'ta yapılacak

Son dönemlerde attığı adımlarla yerli ve milli savunma alanlarında adından söz ettiren Türkiye, balistik zırh üretimini Bayburt'ta gerçekleştirilecek.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:21
Türkiye'den savunma sanayi için dev adım! Baybut'ta yapılacak

Türkiye'nin savunma konusunda dışa bağımlılığını azaltmak ve kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklardan karşılamak üzere başlattığı hamlelere Bayburt da yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile üretilecek balistik zırhla katkı sağlayacak. Bayburt Balistik ve Savunma adlı firma tarafından üretimi gerçekleştirilecek ürün için Bayburt OSB'de parsel tahsisi için mutabakat sağlandı.

Vali'den destek açıklaması

Konuyla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden firma temsilcileri Levent Ayaz ve Hamit Yeşil proje hakkında bilgiler verdi. AR-GE çalışmaları tamamlanan yatırıma ilişkin projenin yüzde yüz yerli ve milli olması bakımından son derece önemli olduğunu belirten Vali Pehlivan, çalışmalara gereken desteği vereceklerini ifade etti. Vali Pehlivan bahse konu yatırım için yer tahsisinin gerçekleştirileceğini ve süreçle ilgili çalışmaların özenle takip edileceğini bildirdi.

Vali Pehlivan ziyaretleri vesilesiyle Ayaz ve Yeşil'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Firma temsilcileri Levent Ayaz ile Hamit Yeşil ise bu yatırım sürecine gösterdiği yakın ilgi ve sağladığı destekler dolayısıyla Vali Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:21
  1. Türkiye
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Bayburt
  4. Hamza Pehlivan
  5. Bayburt Balistik ve Savunma

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