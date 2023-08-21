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Ekonomi Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor
Ekonomi

Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-08-21 18:58:00 -
Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor

Türkiye'nin, Ocak-Temmuz 2023'te 1 milyar 420 milyon 60 bin dolar ile Gürcistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren ülke olduğu bildirildi. Devam ettirmek amacıyla yapılan ihracatta yeni adımlar bekleniyor. Gelişmeyi aktardılar...

Gürcistan İstatistik Milli Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 7 ayda Gürcistan'a en çok Türkiye'den ihracat yapıldığı belirtildi.

Ocak-Temmuz 2023'te Gürcistan'a yapılan ihracatta, 1 milyar 420 milyon 60 bin dolar ile Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı, 1 milyar 87 milyon 522 bin dolar ile Rusya'nın ikinci, 975 milyon 263 bin dolarla ABD'nin de üçüncü sırada olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu dönemde Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 15,6 arttığı kaydedildi.

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