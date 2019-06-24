0553 313 94 23

Türkiye'den S-400 resti: ABD bize hangi yaptırımları uygularsa uygulasın S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin "ABD bize hangi yaptırımları uygularsa uygulasın S-400'ü aldık. Vazgeçmemiz mümkün değil." dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:03
Türkiye'den S-400 resti: ABD bize hangi yaptırımları uygularsa uygulasın S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Bu görüşmede sadece S-400 meselesi değil birçok konu ele alınacaktır. Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil. ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez. NATO'nun kapasitesi Türkiye'nin hava sahasının yüzde 30'unu koruyor. Açık açık konuşalım da bu gerçekleri herkes bilsin. Bazen NATO'nun zaafiyetini göstermeyelim falan diyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:03
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. s-400

YORUM YAZ

  • Murat Murat 51 dk önce
    Kimki. Amerika. Ușağ. Yaptım. Yapıyor. Gerkirse. Dollari. Yasaklayin. Bu. Ülkede. OkKadar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüksekova’da sarıkız örümceği görüldü
  1. Yüksekova’da sarıkız örümceği görüldü
  2. Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev..
  3. İkinci el satıcıları imtihanda ter..
  4. Zonguldak Kömürspor’dan ayrıldı,..
  5. İstanbul seçimi bitti, sahillerde..
  6. Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde..
  7. BAKKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu..
  8. Koyun yıkamaya giden abi kardeş..
  9. Söke Belediyesi araç filosunu..
  10. Başkan Bozdoğan, mahallerde..
  11. Dündar: “Muhtarlar bizim yol..
  12. Kahta Belediyesi ilaçlama..
  13. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
  14. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
  15. Adana merkezli terör operasyonu..
  16. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
  17. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
  18. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
  19. Namık Kemal Spor’a modern tesis
  20. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
  21. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  22. Kan bağışçılarına plaket
  23. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
  24. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
  25. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
  26. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
  27. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
  28. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
  29. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
  30. Çorum’dan kısa kısa
Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
İşte İstanbul seçim sonuçları!
İşte İstanbul seçim sonuçları!
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı