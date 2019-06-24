Türkiye'den S-400 resti: ABD bize hangi yaptırımları uygularsa uygulasın S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Bu görüşmede sadece S-400 meselesi değil birçok konu ele alınacaktır. Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil. ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez. NATO'nun kapasitesi Türkiye'nin hava sahasının yüzde 30'unu koruyor. Açık açık konuşalım da bu gerçekleri herkes bilsin. Bazen NATO'nun zaafiyetini göstermeyelim falan diyorlar.