  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle aktivasyonu ertelenen S-400'ler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:27:00 -
Türkiye'den S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerle ilgili sürecin koronavirüs salgını nedeniyle gecikmesine rağmen, anlaşmaya uygun olarak ilerleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı. Sözcü Kalın, ''S-400 anlaşması koronavirüs nedeniyle gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek'' açıklamasını yaptı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a Patriot füzelerinin alımıyla ilgilendiklerini birçok kere söylediğini de sözlerine ekledi.

Dünya korona ile boğuşurken ABD rahat durmuyor! Türkiye'ye yardım için şart koştular
Dünya korona ile boğuşurken ABD rahat durmuyor! Türkiye'ye yardım için şart koştular

Dünya

Dünya korona ile boğuşurken ABD rahat durmuyor! Türkiye'ye yardım için şart koştular

Türkiye'den ABD'ye flaş teklif!
Türkiye'den ABD'ye flaş teklif!

Gündem

Türkiye'den ABD'ye flaş teklif!

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400'lere ilişkin çarpıcı sözler: Ömür boyu sürecek
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400'lere ilişkin çarpıcı sözler: Ömür boyu sürecek

Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400'lere ilişkin çarpıcı sözler: Ömür boyu sürecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı