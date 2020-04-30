Türkiye'den S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle aktivasyonu ertelenen S-400'ler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerle ilgili sürecin koronavirüs salgını nedeniyle gecikmesine rağmen, anlaşmaya uygun olarak ilerleyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı. Sözcü Kalın, ''S-400 anlaşması koronavirüs nedeniyle gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek'' açıklamasını yaptı.
Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a Patriot füzelerinin alımıyla ilgilendiklerini birçok kere söylediğini de sözlerine ekledi.